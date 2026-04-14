A primeira edição do ‘Jundiaí Drum Experience’, novo projeto dedicado à formação e conexão de bateristas da região, será realizada no dia 13 de maio, das 18h às 22h, na Sala Josette Feres, espaço localizado no Glória Rocha. O encontro tem como objetivo reunir os profissionais atuantes do cenário musical.
O encontro será conduzido pelo baterista e engenheiro de áudio Diego Jean Vicente, atualmente com Chitãozinho & Xororó, e pelo drum tech e produtor Carlinhos Webber, com mais de 140 DVDs gravados ao longo da carreira.
A proposta do encontro é oferecer ao público uma imersão nos bastidores da música profissional,com demonstrações práticas,discussões sobre performance ao vivo,preparação técnica do instrumento e o funcionamento do mercado musical.
A iniciativa nasce com o objetivo de fortalecer a cena musical local e criar um espaço recorrente de troca entre músicos, estudantes e profissionais da área. “A ideia é aproximar a cena musical local de quem vive a música no âmbito nacional,no palco e nos bastidores. Esse primeiro encontro é o início de um projeto que pretende crescer e consolidar-se na regiáo”, afirmam Paulo Colombera e Guilherme Catalano, organizadores e idealizadores do projeto.
Com capacidade limitada, a primeira edição deve reunir entre 80 e 100 participantes,entre bateristas, estudantes de música, fãs, entusiastas e profissionais do setor. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla. Mais informações pelo instagram oficial @jundiaidrumexperience.