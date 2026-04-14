A primeira edição do ‘Jundiaí Drum Experience’, novo projeto dedicado à formação e conexão de bateristas da região, será realizada no dia 13 de maio, das 18h às 22h, na Sala Josette Feres, espaço localizado no Glória Rocha. O encontro tem como objetivo reunir os profissionais atuantes do cenário musical.

O encontro será conduzido pelo baterista e engenheiro de áudio Diego Jean Vicente, atualmente com Chitãozinho & Xororó, e pelo drum tech e produtor Carlinhos Webber, com mais de 140 DVDs gravados ao longo da carreira.

A proposta do encontro é oferecer ao público uma imersão nos bastidores da música profissional,com demonstrações práticas,discussões sobre performance ao vivo,preparação técnica do instrumento e o funcionamento do mercado musical.