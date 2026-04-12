Há algum tempo, o Brasil comemorava a drástica redução no número de novos fumantes. Essa redução significava um sistema de saúde menos pressionado por problemas desencadeados pelo hábito do fumo, como câncer e doenças cardiovasculares. A comemoração, no entanto, durou pouco. Isso porque o fumo se reinventou, ganhou ares tecnológicos, faz jus à contemporaneidade e, embora a embalagem seja mais atrativa, principalmente para jovens, se mantém danoso.

29,6% dos estudantes de 13 a 17 anos no Brasil alguma vez na vida experimentou cigarro eletrônico ou outros dispositivos eletrônicos de fumar. No Estado de São Paulo, esse percentual foi de 35,2%. Na cidade de São Paulo, foi de 38,7%. O percentual é consideravelmente superior ao de adolescentes que já provaram cigarro convencional ao menos uma vez na vida. No Brasil, foram 18,5%, no Estado de São Paulo, 17,9% e 17,2% na Capital paulista. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, desenvolvida em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada em março deste ano.

Pneumologista que mantém um trabalho voltado à conscientização do uso de cigarros eletrônicos, Eduardo Leme percebe também em Jundiaí, nas escolas onde faz palestras, um cenário preocupante. "O consumo de cigarro eletrônico vem aumentando. Vejo nas escolas que uma média de 20% a 30% de alunos do 7º ao 9º ano fazem uso. É muita gente. Só aumenta e ainda tem um lobby forte, tanto que quase teve liberação dos PODs no Brasil", lembra o médico sobre a proibição que existe desde 2009 e foi revista, mas mantida, em 2024.