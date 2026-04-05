O avanço do uso das redes sociais transformou a forma de fazer campanha política no Brasil, impondo novos desafios a candidatos e equipes de comunicação, que precisam demarcar território nas plataformas para propagar a mensagem em locais de difícil alcance. A grande dúvida é como fazer. Enquanto muitos apostam em uma linguagem mais séria e objetiva, outros apostam no humor e entram na onda das “trends” e “dancinhas” para tentar cativar o público. Na disputa que se aproxima, estratégias digitais não faltam, mas segundo especialistas, o ideal é trabalhar com um conteúdo de qualidade, com foco em propostas e posicionamentos mais consistentes.

Para a jornalista e consultora em comunicação Rosangela Portela, houve uma mudança significativa na forma como o público consome informação. “Nas mídias sociais está tudo muito raso e as pessoas estão percebendo que muito do que é colocado não tem respaldo efetivo”, diz. Dessa forma, ela entende que o ideal é voltar para as origens da comunicação. “A aposta deve ser em conteúdos com profundidade. O político deve mostrar trabalho, mostrar que é confiável, que fará o melhor para o povo”, avalia. “Também é importante informar como fará”, completa.

A especialista também destaca a necessidade de segmentação da comunicação e uso estratégico das plataformas. “Não adianta falar com todo mundo da mesma forma. É preciso trabalhar linguagens diferentes para públicos diferentes, sem perder a essência da proposta”, explica. Rosangela avalia também que, embora memes e tendências garantam visibilidade, não necessariamente se traduzem em votos. “Dá visualização, mas não vende o produto. O meme não se sustenta”, afirma. “O eleitor de Jundiaí, por exemplo, é conservador. Se vier com dancinha vai ser reprovado”, opina.