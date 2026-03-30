Com o objetivo de ampliar o acesso da população ao atendimento básico, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rio Branco rapidamente se consolidou como referência na região poucos meses após a inauguração. A unidade já faz parte da rotina dos moradores e se destaca pela qualidade do atendimento e pela estrutura moderna, planejada para oferecer mais conforto, agilidade e resolutividade.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a entrega da unidade reflete uma diretriz clara da gestão. “A Atenção Primária é uma das prioridades do governo. Prova disso é o avanço de diversos equipamentos de saúde em construção no município, como a ampliação da UBS Tamoio, além das novas UBSs Maringá, Rio Acima e Ivoturucaia, e o andamento das obras de recuperação e adequação do Amed [Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos] e do Pronto Atendimento da Vila Progresso. Isso representa uma satisfação para a gestão. Entregar a UBS Rio Branco no aniversário da cidade e, agora, vê-la em pleno funcionamento, atendendo tantos usuários, com acolhimento das equipes e boa recepção por parte dos pacientes, reforça esse compromisso.”

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