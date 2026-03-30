Com o objetivo de ampliar o acesso da população ao atendimento básico, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rio Branco rapidamente se consolidou como referência na região poucos meses após a inauguração. A unidade já faz parte da rotina dos moradores e se destaca pela qualidade do atendimento e pela estrutura moderna, planejada para oferecer mais conforto, agilidade e resolutividade.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a entrega da unidade reflete uma diretriz clara da gestão. “A Atenção Primária é uma das prioridades do governo. Prova disso é o avanço de diversos equipamentos de saúde em construção no município, como a ampliação da UBS Tamoio, além das novas UBSs Maringá, Rio Acima e Ivoturucaia, e o andamento das obras de recuperação e adequação do Amed [Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos] e do Pronto Atendimento da Vila Progresso. Isso representa uma satisfação para a gestão. Entregar a UBS Rio Branco no aniversário da cidade e, agora, vê-la em pleno funcionamento, atendendo tantos usuários, com acolhimento das equipes e boa recepção por parte dos pacientes, reforça esse compromisso.”
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Com 660 m² de área construída, um aumento de 115% em relação ao espaço anterior, a UBS tem capacidade para realizar cerca de 5 mil atendimentos por mês. A atuação da equipe, que conta também com agentes comunitários de saúde, fortalece o vínculo com a população e contribui para um cuidado mais próximo e eficiente.
A estrutura inclui recepção ampla com espaços de acolhimento, consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina, coleta, procedimentos e inalação, além de espaço criança, sala de amamentação e entrada exclusiva para ambulâncias. O ambiente moderno e organizado contribui para um atendimento mais humanizado e eficiente.
De acordo com o gerente da unidade, Sérgio Soares, as melhorias vão além da estrutura física e impactam diretamente na experiência dos usuários. “Com a nova unidade, conseguimos oferecer um ambiente mais acolhedor e organizado, com climatização, mobiliário planejado e mais privacidade nos atendimentos. O novo fluxo também tornou o serviço mais ágil e resolutivo, facilitando o acesso da população da região e qualificando o cuidado prestado”, destacou.
Laerte de Brito, de 74 anos, é paciente de longa data da UBS e contou que a qualidade dos atendimentos aumentou expressivamente. “Ficou um espetáculo. Sou sempre muito bem atendido e a equipe daqui é maravilhosa.”
Fortalecendo vínculo
A UBS Vila Rio Branco também atua no modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), que fortalece o cuidado contínuo e mais próximo dos moradores. Nesse formato, o território atendido é dividido entre equipes multiprofissionais, responsáveis por acompanhar de forma mais direta as famílias de uma determinada área.
Além dos atendimentos realizados na própria unidade, o trabalho inclui ações preventivas, acompanhamento de pacientes e visitas domiciliares feitas pelos agentes comunitários de saúde. A proposta, que é ofertada por outras unidades do município, é estreitar o vínculo entre os profissionais e a população, o que permite um olhar mais atento às necessidades de cada família e facilita o acesso ao cuidado, especialmente para quem encontra dificuldades de ir até a unidade.
Sidnei Bortolozzo, de 63 anos, foi à unidade para fazer reposição de vitamina B12 e aproveitou para elogiar o acolhimento, por meio deste modelo, à mãe. “Ela não consegue andar e a equipe da unidade sempre vai lá em casa nos ajudar. Nunca nos falta nada”, disse.