Como parte das comemorações pelos 369 anos de Jundiaí, a Prefeitura entregou no sábado (13) a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rio Branco, que fica na Rua Hélio A. Lucena, ao lado do Complexo Esportivo José Pedro Raymundo.
Com 660 m² de área construída, a nova UBS representa um aumento de 115% em relação à estrutura anterior. A unidade terá capacidade para realizar cerca de 5 mil atendimentos por mês e contará com agentes comunitários de saúde, fortalecendo a Atenção Básica.
Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou os investimentos da administração municipal na área da saúde. “A UBS nasce como uma unidade moderna, funcional e humanizada, pensada para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde”, afirmou.
A secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci, também ressaltou a importância da obra. “É uma unidade totalmente equipada, climatizada e com mobiliários novos. A população aguardava há muitos anos por essa entrega, que acontece justamente no aniversário da cidade, beneficiando a Vila Rio Branco e os bairros do entorno”, destacou.
Estrutura ampliada
A UBS Vila Rio Branco conta com estacionamento, recepção ampla com espaços de acolhimento, espaço criança, sala de amamentação, consultórios médicos e odontológicos, 3 banheiros, salas de vacina, procedimentos, coleta e inalação, além de entrada exclusiva para ambulâncias, sala de emergência e rampa de acesso ao Complexo Esportivo.
Consultório Odontológico
A solenidade contou com apresentações culturais de alunos da EMEB José Pedro Raymundo e do Grupo Geração +60, além de homenagem às famílias pioneiras da região. Entre as homenageadas esteve Elza Ferracini, moradora da Vila Rio Branco há 90 anos. “Estou muito feliz com essa entrega e com a homenagem. É mais saúde para Jundiaí”, disse emocionada.