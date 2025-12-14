Como parte das comemorações pelos 369 anos de Jundiaí, a Prefeitura entregou no sábado (13) a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rio Branco, que fica na Rua Hélio A. Lucena, ao lado do Complexo Esportivo José Pedro Raymundo.

Com 660 m² de área construída, a nova UBS representa um aumento de 115% em relação à estrutura anterior. A unidade terá capacidade para realizar cerca de 5 mil atendimentos por mês e contará com agentes comunitários de saúde, fortalecendo a Atenção Básica.

Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou os investimentos da administração municipal na área da saúde. “A UBS nasce como uma unidade moderna, funcional e humanizada, pensada para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde”, afirmou.