15 de dezembro de 2025
SAÚDE HUMANIZADA

Prefeitura entrega UBS Vila Rio Branco e amplia atendimento

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Prefeito Gustavo Martinelli durante cerimônia de entrega da UBS Vila Rio Branco
Prefeito Gustavo Martinelli durante cerimônia de entrega da UBS Vila Rio Branco

Como parte das comemorações pelos 369 anos de Jundiaí, a Prefeitura entregou no sábado (13) a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rio Branco, que fica na Rua Hélio A. Lucena, ao lado do Complexo Esportivo José Pedro Raymundo.

Com 660 m² de área construída, a nova UBS representa um aumento de 115% em relação à estrutura anterior. A unidade terá capacidade para realizar cerca de 5 mil atendimentos por mês e contará com agentes comunitários de saúde, fortalecendo a Atenção Básica.

Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou os investimentos da administração municipal na área da saúde. “A UBS nasce como uma unidade moderna, funcional e humanizada, pensada para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde”, afirmou.

A secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci, também ressaltou a importância da obra. “É uma unidade totalmente equipada, climatizada e com mobiliários novos. A população aguardava há muitos anos por essa entrega, que acontece justamente no aniversário da cidade, beneficiando a Vila Rio Branco e os bairros do entorno”, destacou.

Estrutura ampliada

A UBS Vila Rio Branco conta com estacionamento, recepção ampla com espaços de acolhimento, espaço criança, sala de amamentação, consultórios médicos e odontológicos, 3 banheiros, salas de vacina, procedimentos, coleta e inalação, além de entrada exclusiva para ambulâncias, sala de emergência e rampa de acesso ao Complexo Esportivo.

Consultório Odontológico

A solenidade contou com apresentações culturais de alunos da EMEB José Pedro Raymundo e do Grupo Geração +60, além de homenagem às famílias pioneiras da região. Entre as homenageadas esteve Elza Ferracini, moradora da Vila Rio Branco há 90 anos. “Estou muito feliz com essa entrega e com a homenagem. É mais saúde para Jundiaí”, disse emocionada.

