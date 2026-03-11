Entre os principais temas discutidos esteve o planejamento das ações do Centro da Gente, considerado pela Associação Comercial uma importante oportunidade para impulsionar as vendas e atrair visitantes para a região central. A entidade colocou-se à disposição para colaborar com as iniciativas da prefeitura e apoiar as estratégias que forem definidas para a programação.

Em uma reunião com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Jundiaí, o prefeito de Gustavo Martinelli discutiu ações voltadas ao fortalecimento do comércio local, especialmente na região central da cidade. Participaram do encontro o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, o assessor da pasta, Mark Willian, e o presidente da ACE, Orlando Fabrício.

“Nosso objetivo é trabalhar em parceria com quem está no dia a dia do comércio. A Associação Comercial tem um papel fundamental nessa construção. Quando unimos esforços, conseguimos pensar em ações mais fortes para o Centro, valorizar os comerciantes e criar eventos que movimentem a cidade, que tem um grande potencial de atrair pessoas e fortalecer a economia local. Como exemplo, as ações do Centro da Gente, que este ano traz mais vida ao coração da cidade”, destacou o prefeito.

Centro da Gente

O Centro da Gente é o programa de revitalização e valorização do Centro de Jundiaí. Lançado em 2025, ele marca uma nova etapa, unindo esforços de diversas secretarias municipais para devolver vitalidade à região e promover melhorias para quem vive, trabalha e circula pelo local.

Após a reunião, os participantes realizaram uma caminhada pela rua Barão de Jundiaí, onde visitaram comerciantes e conversaram sobre demandas e expectativas para o desenvolvimento das atividades no Centro. A iniciativa também reforçou o diálogo direto entre o poder público e os empreendedores da região.