A construção do diagnóstico será feita a partir de um questionário simples, com 10 perguntas, que permitirá aos comerciantes apontarem seus principais desafios. Com base nas respostas, o Sebrae irá desenvolver uma análise detalhada e propor um planejamento estratégico, que poderá, inclusive, ser personalizado conforme as necessidades de cada empresa participante.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, está construindo um diagnóstico empresarial para entender melhor a realidade dos empreendedores da região e identificar quais soluções podem gerar mais resultados. O diagnóstico é a etapa inicial do programa ‘Loja do Futuro’, que passa a integrar as ações do projeto de revitalização do Centro - programa ‘Centro da Gente’, que tem apoio da Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí.

Oferecido de forma gratuita, o programa vai apoiar o empreendedor na compreensão de áreas essenciais da gestão, como organização, vendas, finanças e operação. A proposta é ampliar a visão estratégica dos negócios, possibilitando decisões mais assertivas e contribuindo diretamente para o fortalecimento do comércio da região.

Durante a apresentação do ‘Loja do Futuro’, conduzida por representantes do Sebrae aos integrantes do grupo ‘Revitaliza Centro’ e a representantes do poder público, o presidente da ACE, Orlando Fabrício, destacou a relevância da iniciativa. “Enquanto as ações de revitalização impactam o ambiente externo, o ‘da porta para fora’, é fundamental que o empresário também olhe para dentro do seu negócio e identifique oportunidades de melhoria para se tornar mais atrativo. Nesse sentido, a Associação também pretende contribuir oferecendo treinamentos voltados às equipes das lojas, fortalecendo o atendimento”.

Nesta primeira fase, o ‘Loja do Futuro’ atenderá 100 empresas do Centro, incluindo Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI) com CNPJ ativo.