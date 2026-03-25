Em uma sessão quente e marcada por longas discussões, a Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, nesta terça-feira (24), o Projeto de Lei nº 14745/2025, de autoria do vereador Leandro Basson (Podemos). A proposta institui a Política Municipal de Fiscalização, Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Veículos, com foco na intensificação da fiscalização e na regulamentação de empresas de desmanche.

O texto estabelece diretrizes como o aumento das operações de vistoria, o incentivo à denúncia de irregularidades e o apoio ao combate ao crime organizado. A lei também proíbe a comercialização e o armazenamento de peças sem comprovação de origem legal, prevendo penalidades que vão de advertência, multa e até a cassação do alvará em casos graves ou de reincidência. A fiscalização deverá ser feita pela Prefeitura, com apoio das forças de segurança.

A lei afirma que é considerada atividade de desmanche o comércio de autopeças, sucatas e assemelhados praticado por pessoa jurídica que adquira, venda, exponha à venda, mantenha em estoque, utilize como matéria-prima, beneficie, recicle, transporte ou compacte material metálico procedente de uso anterior em veículos automotores.