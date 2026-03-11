11 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Paulistão A3

Paulista empata com União Barbarense na A3

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@alinemartin.fotografias
Galo abre o placar, mas cede empate fora de casa
Galo abre o placar, mas cede empate fora de casa

O Paulista empatou por 1 a 1 com o União Barbarense na noite desta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida foi disputada no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e manteve o Galo fora da zona de classificação.

O time jundiaiense abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Camilo converteu cobrança de pênalti e colocou o Paulista em vantagem no início da partida.

O empate dos donos da casa veio ainda na etapa inicial. Aos 27 minutos, Daniel Cruz marcou para o União Barbarense e deixou tudo igual no placar.

Na segunda etapa, as duas equipes buscaram o gol da vitória, mas não conseguiram alterar o resultado. O duelo terminou empatado em 1 a 1.

Com o resultado, o Paulista chega a 17 pontos em 13 jogos disputados e permanece na décima colocação da Série A3. O time segue na briga por uma vaga no grupo dos oito melhores que avançam à próxima fase da competição.

