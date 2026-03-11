O Paulista empatou por 1 a 1 com o União Barbarense na noite desta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. A partida foi disputada no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e manteve o Galo fora da zona de classificação.

O time jundiaiense abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Camilo converteu cobrança de pênalti e colocou o Paulista em vantagem no início da partida.

O empate dos donos da casa veio ainda na etapa inicial. Aos 27 minutos, Daniel Cruz marcou para o União Barbarense e deixou tudo igual no placar.