O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou nesta quarta-feira (11) que a seleção iraniana não participará da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A declaração foi feita à televisão estatal do país e ocorre em meio à escalada de tensões políticas e militares envolvendo os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.
Segundo o ministro, a decisão está ligada ao atual cenário de conflito e às acusações contra o governo norte-americano. Durante a entrevista, Donyamali declarou que, nas atuais circunstâncias, o país não vê condições para que a seleção participe da competição internacional.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. No sorteio da fase de grupos, realizado em dezembro, o Irã foi colocado no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe estavam previstas para acontecer em território norte-americano.
A ausência da seleção iraniana já havia gerado dúvidas nos bastidores do torneio após o país não participar de uma reunião de planejamento da FIFA realizada recentemente em Atlanta, nos Estados Unidos. A entidade máxima do futebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possível desistência.
O cenário se agravou após o assassinato do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em um ataque atribuído a forças dos Estados Unidos e de Israel no final de fevereiro. O episódio desencadeou um conflito que tem ampliado as tensões na região e gerado impactos na política internacional.
Apesar das declarações do governo iraniano, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou recentemente que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a participação da seleção no torneio. Segundo Infantino, o líder norte-americano declarou que o Irã seria bem-vindo a disputar a competição.
A seleção iraniana havia garantido classificação para a Copa do Mundo após terminar na liderança do Grupo A na terceira fase das eliminatórias asiáticas. Caso a desistência seja confirmada oficialmente, a FIFA deverá decidir como será feita a substituição da equipe na competição.