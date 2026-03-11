O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou nesta quarta-feira (11) que a seleção iraniana não participará da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A declaração foi feita à televisão estatal do país e ocorre em meio à escalada de tensões políticas e militares envolvendo os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.

Segundo o ministro, a decisão está ligada ao atual cenário de conflito e às acusações contra o governo norte-americano. Durante a entrevista, Donyamali declarou que, nas atuais circunstâncias, o país não vê condições para que a seleção participe da competição internacional.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com jogos realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. No sorteio da fase de grupos, realizado em dezembro, o Irã foi colocado no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As três partidas da equipe estavam previstas para acontecer em território norte-americano.