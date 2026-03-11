O Paulista volta a campo nesta quarta-feira (11) contra o União Barbarense. A partida será disputada fora de casa, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, com início marcado para as 19h30.
O Galo chega ao confronto ocupando a décima colocação na tabela, com 16 pontos. A equipe busca um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação à próxima fase da competição.
Do outro lado, o União Barbarense aparece na sexta posição, com 20 pontos, e tenta se manter dentro do grupo dos oito melhores colocados. A equipe terá o fator casa como aliado para seguir somando pontos no campeonato.
O duelo é considerado direto na luta pelas primeiras posições da tabela, já que a diferença entre as equipes é de quatro pontos. Para o Paulista, um bom resultado pode significar um salto importante na classificação nesta reta da primeira fase da Série A3.