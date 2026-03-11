11 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PAULISTÃO A3

Paulista encara União Barbarense pela Série A3

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
@jpesportes.fotos
Galo busca pontos fora para entrar no G8. Na última partida, Vitória fora de casa contra o Bandeirante
Galo busca pontos fora para entrar no G8. Na última partida, Vitória fora de casa contra o Bandeirante

O Paulista volta a campo nesta quarta-feira (11) contra o União Barbarense. A partida será disputada fora de casa, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, com início marcado para as 19h30.

O Galo chega ao confronto ocupando a décima colocação na tabela, com 16 pontos. A equipe busca um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação à próxima fase da competição.

Do outro lado, o União Barbarense aparece na sexta posição, com 20 pontos, e tenta se manter dentro do grupo dos oito melhores colocados. A equipe terá o fator casa como aliado para seguir somando pontos no campeonato.

O duelo é considerado direto na luta pelas primeiras posições da tabela, já que a diferença entre as equipes é de quatro pontos. Para o Paulista, um bom resultado pode significar um salto importante na classificação nesta reta da primeira fase da Série A3.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários