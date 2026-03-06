A presença feminina no empreendedorismo é cada vez mais forte na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Dados do Sebrae-SP, com base no Portal do Empreendedor, apontam que a região conta atualmente com 39.927 mulheres registradas como Microempreendedoras Individuais (MEIs), com destaque para Jundiaí com a maior quantidade de empreendedoras.

Entre os municípios da RMJ, Jundiaí puxa a fila com 22.742 MEIs femininas. Em seguida aparecem Várzea Paulista, com 5.443, Campo Limpo Paulista, com 3.482, Itupeva, com 2.926, Cabreúva, com 1.960, Louveira, com 1.797, e Jarinu, com 1.577 registros.

Entre as milhares de empreendedoras da região está Luzenite dos Santos, de 59 anos, que encontrou no artesanato não apenas uma ocupação, mas uma paixão. Ela conta que começou a empreender em 2019 e ganhou uma forma de fazer renda. “No começo fazia por distração. A partir do momento que fiz uma Nossa Senhora Aparecida para minha mãe, não parei mais. O meu artesanato é demorado para concluir e eu sempre falava que iria parar depois de concluir algum, mas foi impossível”, afirma.