A presença feminina no empreendedorismo é cada vez mais forte na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Dados do Sebrae-SP, com base no Portal do Empreendedor, apontam que a região conta atualmente com 39.927 mulheres registradas como Microempreendedoras Individuais (MEIs), com destaque para Jundiaí com a maior quantidade de empreendedoras.
Entre os municípios da RMJ, Jundiaí puxa a fila com 22.742 MEIs femininas. Em seguida aparecem Várzea Paulista, com 5.443, Campo Limpo Paulista, com 3.482, Itupeva, com 2.926, Cabreúva, com 1.960, Louveira, com 1.797, e Jarinu, com 1.577 registros.
Entre as milhares de empreendedoras da região está Luzenite dos Santos, de 59 anos, que encontrou no artesanato não apenas uma ocupação, mas uma paixão. Ela conta que começou a empreender em 2019 e ganhou uma forma de fazer renda. “No começo fazia por distração. A partir do momento que fiz uma Nossa Senhora Aparecida para minha mãe, não parei mais. O meu artesanato é demorado para concluir e eu sempre falava que iria parar depois de concluir algum, mas foi impossível”, afirma.
Luzenite explica que cada peça exige tempo e dedicação, mas os desafios fazem parte da jornada. Mesmo trabalhando sozinha, desde a compra de materiais até a participação em exposições, ela afirma que o sentimento é de realização. “Até hoje é super desafiador. Muitas mulheres arregaçam as mangas e não têm medo. Eu mesma me admiro às vezes fazendo tudo sozinha, mas estou sempre disposta, enxergando um futuro admirável”, afirma.
De acordo com Erika Miguel, consultora de negócios do Sebrae-SP, o empreendedorismo tem se mostrado uma alternativa estratégica para muitas mulheres. “O empreendedorismo acaba sendo uma opção muito viável para muitas mulheres por permitir uma maior flexibilidade de horários, o que facilita a conciliação entre a vida pessoal e a profissional, inclusive para as mulheres que são mães e fazem dupla ou tripla jornada. Esse fator tem contribuído diretamente para o crescimento da presença feminina no mercado empreendedor nos últimos anos, e a tendência é que cada vez mais mulheres busquem nos próprios negócios uma forma de conquistar autonomia financeira e qualidade de vida”, explica.
Também foi em outubro de 2019 que Daniela Arão Silva, 49 anos, também virou empreendedora junto com a filha Beatriz Arão Silva, de 25 anos. Ao longo dos anos o negócio de geladinho gourmet foi crescendo cada vez mais e com apenas um ano de empresa foi necessário sair do apartamento de 50m² para uma casa para armazenar as coisas.
Daniela e a filha Beatriz focam no geladinho gourmet como fonte de renda
“Sempre trabalhei na indústria e meu esposo trouxe a ideia de vender geladinhos. A partir disso, comecei a pesquisar e estudar sobre o assunto, resolvi me especializar e fiz cursos para melhorar as receitas. Quando começamos, pouquíssimas pessoas trabalhavam com geladinhos. Hoje esse mercado cresceu bastante, mas somos pioneiras”, diz Bia orgulhosa. .
Setores com maior presença feminina
Em Jundiaí, três áreas concentram o maior número de registros de MEIs mulheres, sendo eles, Serviços Administrativos, com 2.206 empreendedoras, Cabeleireiros, com 2.078, e Promoção de Vendas, com 1.550. Entre essas atividades, o setor de cabeleireiros é o que apresenta maior predominância feminina com 73,7% dos registros sendo de mulheres.