A proposta é fortalecer vínculos, promover o cuidado, estimular a autonomia e valorizar o protagonismo feminino, levando ações diretamente às comunidades.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Jundiaí, preparou uma programação especial ao longo do mês de março de 2026, com atividades voltadas às mulheres, especialmente nos territórios atendidos pelos Cras, Creas e demais serviços.

No dia 10 de março, às 14h, o Cras Nordeste recebe uma oficina com famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), em parceria com a área da Saúde. A atividade é aberta ao público e tem limite estimado de até 30 pessoas.

Já no dia 12 de março, às 9h, o Cras Leste promove um encontro do Grupo de Mulheres, reunindo cerca de 25 participantes para um momento de reflexão e fortalecimento coletivo.

Dando continuidade à programação, no dia 19 de março, das 14h às 18h, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe o sarau “Poesia e resistência feminina”. Aberta ao público, a atividade propõe um espaço de expressão artística, reflexão e valorização das experiências e narrativas das mulheres por meio da poesia, com expectativa de reunir até 100 participantes.