No dia 11 de março será celebrado o ‘Dia da Cozinha do Bem’ em Jundiaí, uma ação solidária em prol do Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer). A ação promovida pelo Kiosque Roseira destinará 100% da renda obtida com a venda de coxinhas de queijo em todas as cinco lojas da rede para o Grendacc.

“A parceria com o Grendacc entra no seu quinto ano. É uma oportunidade de unir gastronomia e solidariedade em prol de uma causa que impacta diretamente vidas de crianças e adolescentes. Queremos fazer do ‘Dia da Coxinha do Bem’ um momento de muita empatia e mobilização da nossa comunidade”, afirma a CEO do Kiosque Roseira, Mônica Leonardi Schincariol.

