No dia 11 de março será celebrado o ‘Dia da Cozinha do Bem’ em Jundiaí, uma ação solidária em prol do Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer). A ação promovida pelo Kiosque Roseira destinará 100% da renda obtida com a venda de coxinhas de queijo em todas as cinco lojas da rede para o Grendacc.
“A parceria com o Grendacc entra no seu quinto ano. É uma oportunidade de unir gastronomia e solidariedade em prol de uma causa que impacta diretamente vidas de crianças e adolescentes. Queremos fazer do ‘Dia da Coxinha do Bem’ um momento de muita empatia e mobilização da nossa comunidade”, afirma a CEO do Kiosque Roseira, Mônica Leonardi Schincariol.
Quem desejar antecipar a compra das coxinhas pode adquirir os vouchers em qualquer unidade da rede até o dia 11 de março.
O Grendacc
A instituição fundada em 1995 oferece atendimento humanizado e de qualidade a pacientes de 0 a 19 anos, incluindo consultas especializadas, tratamento ambulatorial, exames complementares e suporte multidisciplinar, tudo de forma integral e gratuita, pelo SUS. A instituição é referência regional no cuidado com crianças com câncer, proporcionando conforto e acolhimento aos pacientes e suas famílias atendidos tanto pelo SUS quanto por meio de convênios médicos.
Serviço
Dia da Coxinha do Bem
Todas as lojas do Kiosque Roseira
Dia: 11 de março — durante todo o horário de funcionamento