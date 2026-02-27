A pequena Ayla Silva Ribeiro, de apenas 1 ano e 11 meses, tocou nesta sexta-feira (27) o sino da vitória. O ato representa o final do tratamento contra um câncer nos rins que ela enfrentou por seis meses no Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer). A pequena paciente é a terceira criança a tocar o sino em 2026 e emocionou familiares e toda a equipe da instituição.
Ayla chegou ao Grendacc em setembro de 2025, passou por cirurgia, quimioterapia e, seis meses depois, concluiu o tratamento. Agora, seguirá em acompanhamento na instituição, realizando consultas e exames periódicos. A médica oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim, destacou o privilégio de vivenciar esses momentos que representam a melhor parte do tratamento.
“Hoje estamos aqui com a nossa ‘chaveirinho’, a Ayla, que chegou ainda bebê. Ela teve um Tumor de Wilms, no rim, e a mãe, percebendo algo diferente, buscou ajuda. O diagnóstico foi difícil, mas felizmente ela chegou até nós”, relembrou.
Segundo a oncologista, apesar das intercorrências cirúrgicas e anestésicas, além de algumas complicações no caminho, o tratamento evoluiu bem e de forma rápida. “Quando é um tumor sólido precisamos esperar os exames de imagem para confirmar a remissão. A Ayla fez todas as tomografias e não há mais sinais da doença”, afirmou Arianne.
A mãe, Mauciene, acompanhada do marido, José Landio, e da filha, Alana, emocionou-se ao agradecer. “Nós fomos muito bem recebidos aqui”, declarou, dirigindo sua gratidão a Deus, às médicas Arianne e Sarah Crestian Cunha, cirurgiã pediátrica, e a toda a equipe do Grendacc.