A pequena Ayla Silva Ribeiro, de apenas 1 ano e 11 meses, tocou nesta sexta-feira (27) o sino da vitória. O ato representa o final do tratamento contra um câncer nos rins que ela enfrentou por seis meses no Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer). A pequena paciente é a terceira criança a tocar o sino em 2026 e emocionou familiares e toda a equipe da instituição.

Ayla chegou ao Grendacc em setembro de 2025, passou por cirurgia, quimioterapia e, seis meses depois, concluiu o tratamento. Agora, seguirá em acompanhamento na instituição, realizando consultas e exames periódicos. A médica oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim, destacou o privilégio de vivenciar esses momentos que representam a melhor parte do tratamento.

