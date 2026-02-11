O Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) registrou o fim do tratamento de mais uma paciente com câncer. Nesta quarta-feira (11) foi a vez da pequena paciente Maitê Vital Rodrigues, de apenas 3 anos, tocar o sino da vitória. É a segunda vez que um pequeno paciente toca o sino em 2026.
Acompanhada de familiares e da equipe do Grendacc, o gesto de Maitê ao tocar o sino representou a conclusão do tratamento contra um neuroblastoma, diagnosticado em maio de 2024, às vésperas do Dia Intrenacional de Luta contra o Câncer na Infância, celebrado todo dia 15 de fevereiro.
LEIA MAIS:
A oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim, afirmou que todos os sinos são especiais, mas esse teve alguns significados. “O primeiro é que as coisas nem sempre acontecem como o planejado. Na oncologia, a gente tem protocolos, mas às vezes o caminho traçado dá algumas voltas. A Maitê fez o tratamento e, infelizmente, teve uma recidiva. Fizemos um novo protocolo mais agressivo, com mais quimioterapia, muitas imagens, radioterapia e encerramos o tratamento”, destacou.
Segundo Arianne Casarim, o segundo ponto importante é que na oncologia o sucesso não depende só da quimioterapia feita no Grendacc, mas também das imagens e da ajuda de outros locais para que elas sejam feitas no momento certo para conseguir colocar o câncer em remissão.
“A Maitê é nossa prefeita da quimioterapia. Sempre chegava sorrindo, brincando, alegre e hoje está aqui para tocar o sino”, festejou ao lado de toda a equipe do Grendacc e da família da paciente. Agora, a paciente seguirá em acompanhamento na instituição.
A mãe de Maitê, Ana Thaís Silva Vital, primeiro agradeceu a Deus e depois a toda equipe. “Nunca fui tão bem recepcionada na minha vida e a Maitê foi bem atendida por todos. Agradeço a Deus por ter colocado essa instituição no nosso caminho”, disse emocionada, ao lado do marido e das outras duas filhas.
Tumores sólidos
O neuroblastoma é um tipo de câncer que se desenvolve a partir de células nervosas imaturas, chamadas neuroblastos. Esse tumor, considerado sólido e maligno, costuma aparecer nas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins – mas também pode aparecer em outras regiões onde existam gânglios nervosos, como no tórax, pescoço, pelve ou ao longo da coluna.
O neuroblastoma é mais comum em crianças menores 5 anos. Em alguns casos, pode crescer de forma agressiva e se espalhar para outras partes do corpo (metástase), enquanto em outros pode regredir espontaneamente ou responder bem ao tratamento.
Segundo Arianne Casarim, os exames de imagem – como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética – são fundamentais para localizar o tumor, avaliar sua extensão e acompanhar a resposta ao tratamento. “É sempre importante frisar que o diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso do tratamento e de sobrevida dos pacientes”, explica a oncologista.
Os exames de imagem também são indispensáveis no acompanhamento de pacientes em tratamento contra o câncer. Além de permitirem avaliar a resposta às terapias, esses exames podem monitorar a redução ou progressão da doença e identificar possíveis recidivas. “Os exames nos oferecem informações precisas para que possamos ajustar protocolos terapêuticos e garantir maior eficácia no tratamento”, afirma a oncologista.
Ainda de acordo com Arianne, os exames de imagem são um recurso essencial para o tratamento, porque além de melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes em tratamento contribuem para salvar vidas.