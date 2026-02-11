Acompanhada de familiares e da equipe do Grendacc, o gesto de Maitê ao tocar o sino representou a conclusão do tratamento contra um neuroblastoma, diagnosticado em maio de 2024, às vésperas do Dia Intrenacional de Luta contra o Câncer na Infância, celebrado todo dia 15 de fevereiro.

O Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) registrou o fim do tratamento de mais uma paciente com câncer. Nesta quarta-feira (11) foi a vez da pequena paciente Maitê Vital Rodrigues, de apenas 3 anos, tocar o sino da vitória. É a segunda vez que um pequeno paciente toca o sino em 2026.

A oncologista pediátrica do Grendacc, Arianne Casarim, afirmou que todos os sinos são especiais, mas esse teve alguns significados. “O primeiro é que as coisas nem sempre acontecem como o planejado. Na oncologia, a gente tem protocolos, mas às vezes o caminho traçado dá algumas voltas. A Maitê fez o tratamento e, infelizmente, teve uma recidiva. Fizemos um novo protocolo mais agressivo, com mais quimioterapia, muitas imagens, radioterapia e encerramos o tratamento”, destacou.

Segundo Arianne Casarim, o segundo ponto importante é que na oncologia o sucesso não depende só da quimioterapia feita no Grendacc, mas também das imagens e da ajuda de outros locais para que elas sejam feitas no momento certo para conseguir colocar o câncer em remissão.

“A Maitê é nossa prefeita da quimioterapia. Sempre chegava sorrindo, brincando, alegre e hoje está aqui para tocar o sino”, festejou ao lado de toda a equipe do Grendacc e da família da paciente. Agora, a paciente seguirá em acompanhamento na instituição.