O comércio de rua de Jundiaí funciona em horário especial neste sábado (7), com atendimento até as 18h nas lojas dos bairros e do Centro. Além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), Edison Maltoni, a iniciativa também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

“Nos sábados de horário estendido geralmente registramos aumento de até 30% nas vendas. Por isso, nossa orientação é para que os lojistas apostem em ações para atrair os consumidores, invistam na decoração da vitrine, destaquem produtos para esta época do ano, inclusive com foco para o Dia da Mulher. Também é válido investir em promoções visando o Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março”, observa Maltoni.