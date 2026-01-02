A perspectiva para o varejo em 2026 é de um ano desafiador, marcado por desaceleração da atividade econômica, juros ainda elevados e margens pressionadas. Na análise do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), o ambiente macroeconômico tende a limitar o consumo, sobretudo de bens de maior valor, à medida que o crédito permanecerá caro e as famílias seguirão cautelosas com o orçamento, priorizando despesas essenciais e postergando compras não urgentes.

Nesse contexto, alguns segmentos do varejo devem apresentar maior resiliência. “O destaque permanece com supermercados e atacarejos, sustentados pela demanda recorrente por alimentos e itens básicos, ainda que com crescimento moderado e foco maior em volumes e marcas mais acessíveis. Farmácias também tendem a manter desempenho relativamente estável, apoiadas pelo envelhecimento da população e pelo caráter essencial de seus produtos”, pontua Jaime Vasconcellos, economista do Sincomercio.



Análise dos segmentos

De acordo com levantamento feito pelo Sincomercio, outro segmento que pode atravessar 2026 com menos perdas é o de serviços agregados ao varejo, como manutenção, consertos e pequenos reparos, que se beneficiam da substituição do consumo de bens novos pela extensão da vida útil dos produtos.