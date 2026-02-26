O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí promoveu na última terça (24) e quarta-feira (25) uma capacitação técnica voltada aos servidores para tratar da Reforma Tributária do Consumo. O treinamento teve como objetivo detalhar as alterações na legislação e identificar os efeitos práticos nas operações da empresa.

Ministrada pelo professor Josué Pereira, da Fundação Instituto de Administração (FIA), a iniciativa buscou preparar o corpo técnico para a transição normativa, buscando evitar riscos de não conformidade e prejuízos financeiros. Durante os encontros, foram discutidas as revisões necessárias em processos e práticas internas para assegurar a continuidade operacional diante do novo cenário.

