26 de fevereiro de 2026
CAPACITAÇÃO

DAE de Jundiaí prepara equipe para Reforma Tributária do Consumo

Por Da redação | Dae Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Dae Jundiaí
Participaram da capacitação servidores dos setores que lidam diretamente com o fluxo tributário e contratual da companhia
O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí promoveu na última terça (24) e quarta-feira (25) uma capacitação técnica voltada aos servidores para tratar da Reforma Tributária do Consumo. O treinamento teve como objetivo detalhar as alterações na legislação e identificar os efeitos práticos nas operações da empresa.

Ministrada pelo professor Josué Pereira, da Fundação Instituto de Administração (FIA), a iniciativa buscou preparar o corpo técnico para a transição normativa, buscando evitar riscos de não conformidade e prejuízos financeiros. Durante os encontros, foram discutidas as revisões necessárias em processos e práticas internas para assegurar a continuidade operacional diante do novo cenário.

Participaram da capacitação servidores dos setores que lidam diretamente com o fluxo tributário e contratual da companhia, incluindo as áreas fiscal, contabilidade, comercial, jurídico, compras e contratos, assim como os diretores administrativo e financeiro.

“Estamos diante de uma mudança estrutural na legislação tributária. Investir na formação das equipes é fundamental para que a DAE atue com segurança, evite riscos e mantenha a conformidade de seus processos”, explicou a diretora superintendente de Gestão, Helen Cappelletti de Lima, que também participou do treinamento.

