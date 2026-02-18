Na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – operada pela Companhia Saneamento Jundiaí (CSJ) – também é possível dimensionar o impacto do descarte inadequado. Segundo a DAE, somente em 2025 foram retiradas mais de cem toneladas de material gradeado, composto por resíduos sólidos lançados indevidamente na rede, como plásticos, panos, absorventes, fraldas e lenços umedecidos.

O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí realizou em 2025 mais de quatro mil manutenções de esgoto, entre desobstrução de redes, reparos de vazamentos, reformas de ligações, intervenções estruturais e atendimentos a ocorrências de retorno em residências.

Outro ponto de atenção é o descarte de óleo de cozinha em pias e ralos. No mesmo período, a ETE registrou a remoção de 236 toneladas de material flotado (óleos e graxas). Esse tipo de resíduo não é passível de tratamento e pode contribuir para obstruções nas tubulações.

Segundo a empresa, a utilização adequada da rede de esgoto é fundamental para o bom funcionamento do sistema de saneamento e para a preservação do meio ambiente. No município, o serviço opera de forma contínua para garantir o correto afastamento e tratamento do esgoto, mas ainda exige atenção da população quanto ao descarte correto de resíduos.

Além disso, a DAE alerta para as ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto, prática proibida que causa impactos negativos na operação. A interligação de sistemas de drenagem de chuva à rede coletora sobrecarrega o sistema, principalmente em períodos chuvosos. Esse excesso pode provocar entupimentos, extravasamentos e retorno de esgoto nos imóveis.