Na unidade de ensino da Vila Alvorada, marcaram presença a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli; a secretária municipal de Educação, Priscila Costa; o guarda municipal Douglas Barban, idealizador e coordenador do Ludicidadania; os GMs Stefani, Kleber, Saulo e Martins; e o diretor da escola, Alberto Luz.

Alunos das Emebs Anna Rita Alves Ludke, na Vila Alvorada, e Marina Rinaldi de Carvalho, no Jardim das Tulipas, participaram nesta segunda-feira (23) da primeira atividade de 2026 do Programa Ludicidadania. A iniciativa é desenvolvida pela Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e é voltada aos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental.

Segundo Barban, é grande a variedade de assuntos que serão tratados pelo Ludicidadania em 2026. “Abordaremos questões ligadas ao trânsito seguro, mobilidade, civismo, cultura de paz, a importância da família e como extravasar os sentimentos”, disse. “Neste primeiro encontro, uma das mensagens que deixamos às crianças foi ‘pensar antes de agir e de falar’. Falamos ainda da importância de pensarmos para não sermos influenciados por pessoas que podem nos prejudicar de alguma forma”, emendou.

Ao longo do ano, serão realizadas 24 aulas, abordando temas como trânsito seguro, mobilidade urbana, cultura de paz, importância da família, saúde emocional e educação financeira. No primeiro encontro, os estudantes foram convidados a refletir sobre a importância de “pensar antes de agir” e fazer escolhas conscientes.

As alunas Heloísa Andrade da Silva e Lorena Rafaela de Jesus Kirch destacaram o aprendizado proporcionado pela atividade. “Brincamos e aprendemos ao mesmo tempo”, resumiu Heloísa. Já Lorena ressaltou as orientações sobre hábitos saudáveis e controle dos gastos.