A equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí estará presente no Prefeitura na Área que será realizado neste sábado (28), das 9h às 15h, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ivo de Bona. O foco será, principalmente, no Cadastro Único.
A equipe vai realizar novas inscrições, atualização cadastral e orientações sobre benefícios sociais, facilitando o acesso das famílias às políticas públicas sem a necessidade de deslocamento até os equipamentos da rede durante a semana.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destaca que levar o serviço até o bairro é uma estratégia de inclusão: “Quando descentralizamos o atendimento do Cadastro Único, garantimos que mais famílias tenham acesso às políticas públicas que fazem diferença no dia a dia. Estar presente no território é fortalecer a proteção social e facilitar o acesso aos direitos.”
Cadastro Único: acesso garantido a direitos
O CadÚnico é o principal instrumento de identificação das famílias de baixa renda no Brasil. É por meio dele que os governos federal, estadual e municipal selecionam beneficiários para diversos programas sociais. Entre os benefícios vinculados ao cadastro estão:
- Bolsa Família;
- Tarifa Social de Energia Elétrica;
- Programa Minha Casa, Minha Vida;
- Benefícios eventuais municipais;
- Auxílio-Gás;
- Carteira do Idoso;
- Isenção em taxas de concursos públicos, entre outros.
Manter os dados atualizados é essencial para evitar bloqueios e garantir a continuidade dos benefícios.
Quem pode se cadastrar?
Podem se inscrever ou atualizar o Cadastro Único:
- Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
- Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;
- Pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, mediante avaliação técnica.
Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar documentos de todos os moradores da residência, como CPF e documento com foto.
Mais Serviços
Além da Assistência Social, o Prefeitura na Área oferecerá mais de 40 serviços gratuitos, incluindo vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia, mutirão de emprego e qualificação profissional, serviços de documentação e regularização, atendimento de Finanças, Habitação e Mobilidade, adoção e microchipagem de pets, atividades de lazer para crianças, serviços de beleza e autoestima e orientações para empreendedores e MEIs
O evento é gratuito e aberto à população do Vetor Oeste, reunindo serviços essenciais em um único espaço para facilitar a vida dos moradores.