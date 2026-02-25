25 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
INCLUSÃO SOCIAL

Prefeitura na Área leva serviços do CadÚnico ao Vetor Oeste

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais
O Cadastro Único é a porta de entrada para diversos programas sociais

A equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí estará presente no Prefeitura na Área que será realizado neste sábado (28), das 9h às 15h, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ivo de Bona. O foco será, principalmente, no Cadastro Único.

A equipe vai realizar novas inscrições, atualização cadastral e orientações sobre benefícios sociais, facilitando o acesso das famílias às políticas públicas sem a necessidade de deslocamento até os equipamentos da rede durante a semana.

LEIA MAIS:

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destaca que levar o serviço até o bairro é uma estratégia de inclusão: “Quando descentralizamos o atendimento do Cadastro Único, garantimos que mais famílias tenham acesso às políticas públicas que fazem diferença no dia a dia. Estar presente no território é fortalecer a proteção social e facilitar o acesso aos direitos.”

Cadastro Único: acesso garantido a direitos

O CadÚnico é o principal instrumento de identificação das famílias de baixa renda no Brasil. É por meio dele que os governos federal, estadual e municipal selecionam beneficiários para diversos programas sociais. Entre os benefícios vinculados ao cadastro estão:

  • Bolsa Família;
  • Tarifa Social de Energia Elétrica;
  • Programa Minha Casa, Minha Vida;
  • Benefícios eventuais municipais;
  • Auxílio-Gás;
  • Carteira do Idoso;
  • Isenção em taxas de concursos públicos, entre outros.

Manter os dados atualizados é essencial para evitar bloqueios e garantir a continuidade dos benefícios.

Quem pode se cadastrar?

Podem se inscrever ou atualizar o Cadastro Único:

  • Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;
  • Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos;
  • Pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, mediante avaliação técnica.

Para o atendimento, o responsável familiar deve apresentar documentos de todos os moradores da residência, como CPF e documento com foto.

Mais Serviços

Além da Assistência Social, o Prefeitura na Área oferecerá mais de 40 serviços gratuitos, incluindo vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia, mutirão de emprego e qualificação profissional, serviços de documentação e regularização, atendimento de Finanças, Habitação e Mobilidade, adoção e microchipagem de pets, atividades de lazer para crianças, serviços de beleza e autoestima e orientações para empreendedores e MEIs

O evento é gratuito e aberto à população do Vetor Oeste, reunindo serviços essenciais em um único espaço para facilitar a vida dos moradores.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários