A equipe vai realizar novas inscrições, atualização cadastral e orientações sobre benefícios sociais, facilitando o acesso das famílias às políticas públicas sem a necessidade de deslocamento até os equipamentos da rede durante a semana.

A equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí estará presente no Prefeitura na Área que será realizado neste sábado (28), das 9h às 15h, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ivo de Bona. O foco será, principalmente, no Cadastro Único.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destaca que levar o serviço até o bairro é uma estratégia de inclusão: “Quando descentralizamos o atendimento do Cadastro Único, garantimos que mais famílias tenham acesso às políticas públicas que fazem diferença no dia a dia. Estar presente no território é fortalecer a proteção social e facilitar o acesso aos direitos.”

Cadastro Único: acesso garantido a direitos

O CadÚnico é o principal instrumento de identificação das famílias de baixa renda no Brasil. É por meio dele que os governos federal, estadual e municipal selecionam beneficiários para diversos programas sociais. Entre os benefícios vinculados ao cadastro estão:

Bolsa Família;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Programa Minha Casa, Minha Vida;

Benefícios eventuais municipais;

Auxílio-Gás;

Carteira do Idoso;

Isenção em taxas de concursos públicos, entre outros.

Manter os dados atualizados é essencial para evitar bloqueios e garantir a continuidade dos benefícios.

Quem pode se cadastrar?