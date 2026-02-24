24 de fevereiro de 2026
PREVENÇÃO

Prefeitura na Área amplia acesso à vacinação e cuidados de saúde

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Zé Gotinha nos cuidados com a vacinação das crianças na primeira edição do evento
Zé Gotinha nos cuidados com a vacinação das crianças na primeira edição do evento

A segunda edição do Prefeitura na Área chega ao Vetor Oeste no dia 28 de fevereiro, levando uma estrutura completa de serviços públicos diretamente para a comunidade. A ação acontece das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona (avenida Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves), sob coordenação da Secretaria Municipal da Casa Civil.

Entre os destaques da programação está o espaço dedicado à Saúde, que oferecerá atendimentos gratuitos voltados à prevenção, monitoramento e imunização da população.

Durante o evento, moradores poderão atualizar a carteira de vacinação com doses do calendário oficial, incluindo:

  • Hepatite B
  • Hepatite A
  • Pentavalente
  • Vip
  • Pneumo 10
  • Rotavírus
  • Meningo C
  • Febre Amarela
  • Tríplice Viral
  • Meningo Acwy
  • Dupla Adulto
  • HPV – 9 a 19 anos, pessoas em uso de Prep
  • dTPa
  • VSR
  • Varicela
  • Tetraviral

Todas as vacinas são aplicadas seguindo a critérios do Ministério da Saúde. As equipes de enfermagem farão a análise individual da carteira vacinal para identificar possíveis atrasos e garantir a aplicação correta das doses indicadas para cada faixa etária. Para o atendimento, é necessário apresentar CPF e carteira de vacinação.

Além da imunização, o espaço contará com:

  • Aferição de pressão arterial
  • Teste de glicemia capilar
  • Orientações sobre prevenção de doenças e cuidados contínuos com a saúde

A proposta é incentivar a cultura do cuidado preventivo, permitindo que a população realize avaliações simples que podem fazer grande diferença na qualidade de vida.

A secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, destaca que a iniciativa fortalece a atenção básica e aproxima o cuidado da realidade dos moradores. “Levar os serviços de saúde para dentro do bairro é uma forma de ampliar o acesso e estimular a prevenção. Muitas vezes, pequenas ações como atualizar a vacina ou verificar a pressão evitam problemas maiores no futuro. Nosso compromisso é facilitar esse cuidado e estar cada vez mais próximos da população.”

Mais serviços

Além da área da Saúde, o Prefeitura na Área reunirá mais de 40 serviços gratuitos, incluindo:

  • Atualização e inscrição no Cadastro Único
  • Mutirão de emprego e qualificação profissional
  • Serviços de documentação e cidadania
  • Atendimento de Finanças, Habitação e Mobilidade
  • Adoção e microchipagem de pets
  • Atividades de lazer para crianças
  • Serviços de beleza e autoestima
  • Orientação para MEIs e empreendedores

Tudo em um único espaço, facilitando o acesso e promovendo cidadania para os moradores do Vetor Oeste.

