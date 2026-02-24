A segunda edição do Prefeitura na Área chega ao Vetor Oeste no dia 28 de fevereiro, levando uma estrutura completa de serviços públicos diretamente para a comunidade. A ação acontece das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona (avenida Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves), sob coordenação da Secretaria Municipal da Casa Civil.
Entre os destaques da programação está o espaço dedicado à Saúde, que oferecerá atendimentos gratuitos voltados à prevenção, monitoramento e imunização da população.
Durante o evento, moradores poderão atualizar a carteira de vacinação com doses do calendário oficial, incluindo:
- Hepatite B
- Hepatite A
- Pentavalente
- Vip
- Pneumo 10
- Rotavírus
- Meningo C
- Febre Amarela
- Tríplice Viral
- Meningo Acwy
- Dupla Adulto
- HPV – 9 a 19 anos, pessoas em uso de Prep
- dTPa
- VSR
- Varicela
- Tetraviral
Todas as vacinas são aplicadas seguindo a critérios do Ministério da Saúde. As equipes de enfermagem farão a análise individual da carteira vacinal para identificar possíveis atrasos e garantir a aplicação correta das doses indicadas para cada faixa etária. Para o atendimento, é necessário apresentar CPF e carteira de vacinação.
Além da imunização, o espaço contará com:
- Aferição de pressão arterial
- Teste de glicemia capilar
- Orientações sobre prevenção de doenças e cuidados contínuos com a saúde
A proposta é incentivar a cultura do cuidado preventivo, permitindo que a população realize avaliações simples que podem fazer grande diferença na qualidade de vida.
A secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci, destaca que a iniciativa fortalece a atenção básica e aproxima o cuidado da realidade dos moradores. “Levar os serviços de saúde para dentro do bairro é uma forma de ampliar o acesso e estimular a prevenção. Muitas vezes, pequenas ações como atualizar a vacina ou verificar a pressão evitam problemas maiores no futuro. Nosso compromisso é facilitar esse cuidado e estar cada vez mais próximos da população.”
Mais serviços
Além da área da Saúde, o Prefeitura na Área reunirá mais de 40 serviços gratuitos, incluindo:
- Atualização e inscrição no Cadastro Único
- Mutirão de emprego e qualificação profissional
- Serviços de documentação e cidadania
- Atendimento de Finanças, Habitação e Mobilidade
- Adoção e microchipagem de pets
- Atividades de lazer para crianças
- Serviços de beleza e autoestima
- Orientação para MEIs e empreendedores
Tudo em um único espaço, facilitando o acesso e promovendo cidadania para os moradores do Vetor Oeste.