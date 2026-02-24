A segunda edição do Prefeitura na Área chega ao Vetor Oeste no dia 28 de fevereiro, levando uma estrutura completa de serviços públicos diretamente para a comunidade. A ação acontece das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona (avenida Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves), sob coordenação da Secretaria Municipal da Casa Civil.

Entre os destaques da programação está o espaço dedicado à Saúde, que oferecerá atendimentos gratuitos voltados à prevenção, monitoramento e imunização da população.

