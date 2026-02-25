O Sebrae-SP, juntamente com a Prefeitura de Jundiaí, realiza no dia 28 de fevereiro a segunda edição do programa Prefeitura na Área, iniciativa que levará mais de 40 serviços gratuitos diretamente aos bairros da cidade. Desta vez, a ação acontece no Vetor Oeste, das 9h às 15h, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ivo de Bona.

A proposta do Prefeitura na Área é descentralizar atendimentos de alguns serviços essenciais e levá-los diretamente aos bairros. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC) e, além do apoio do Sebrae-SP, conta com parcerias importantes com outras instituições, como o Fundo Social de Solidariedade, a Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Banco do Povo Paulista, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), DAE, Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) e Escola Superior de Educação Física.

O Sebrae-SP estará presente oferecendo atendimentos gratuitos e auxiliando o pequeno empreendedor local com esclarecimento de dúvidas, formalização, planejamento e muitos outros serviços. Além disso, durante o evento os moradores poderão contar com orientações e atendimentos nas áreas de saúde, documentação, educação, emprego e renda, assistência social, habitação, bem-estar animal, cultura e lazer e atividades educativas e recreativas para todas as idades.