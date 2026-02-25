25 de fevereiro de 2026
Sebrae-SP estará no ‘Prefeitura na Área’, no Vetor Oeste

Por Redação | Sebrae-SP
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Segunda edição do ‘Prefeitura na Área’ será no dia 28 de fevereiro, das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona
Segunda edição do ‘Prefeitura na Área’ será no dia 28 de fevereiro, das 9h às 15h, na Emeb Ivo de Bona

O Sebrae-SP, juntamente com a Prefeitura de Jundiaí, realiza no dia 28 de fevereiro a segunda edição do programa Prefeitura na Área, iniciativa que levará mais de 40 serviços gratuitos diretamente aos bairros da cidade. Desta vez, a ação acontece no Vetor Oeste, das 9h às 15h, na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ivo de Bona.

A proposta do Prefeitura na Área é descentralizar atendimentos de alguns serviços essenciais e levá-los diretamente aos bairros. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC) e, além do apoio do Sebrae-SP, conta com parcerias importantes com outras instituições, como o Fundo Social de Solidariedade, a Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Banco do Povo Paulista, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), DAE, Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) e Escola Superior de Educação Física.

O Sebrae-SP estará presente oferecendo atendimentos gratuitos e auxiliando o pequeno empreendedor local com esclarecimento de dúvidas, formalização, planejamento e muitos outros serviços. Além disso, durante o evento os moradores poderão contar com orientações e atendimentos nas áreas de saúde, documentação, educação, emprego e renda, assistência social, habitação, bem-estar animal, cultura e lazer e atividades educativas e recreativas para todas as idades.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Marco Ramos, vê o programa como um facilitador para o acesso da população aos serviços essenciais do município. “Sabemos que muitos moradores enfrentam dificuldades para se deslocar até os órgãos municipais durante o horário comercial, então trazer esses serviços até eles é essencial para que se mantenham em dia com suas responsabilidades. Nós, como Sebrae, podemos ajudá-los com esclarecimento de dúvidas e até com a formalização de seus pequenos negócios, tudo de forma gratuita e sem necessidade de um agendamento prévio”, diz.

O prefeito de Jundiaí Gustavo Martinelli também reforça a importância da iniciativa.“Queremos estar onde as pessoas estão. Levar o poder público para dentro dos bairros é uma forma concreta de garantir que todos tenham acesso aos serviços e oportunidades oferecidos pelo município. É um trabalho de escuta, acolhimento e presença, que fortalece a confiança da população na administração pública”, afirma.

Serviço
Segunda edição do ‘Prefeitura na Área’
Data: 28/02
Horário: 9h às 15h
Local: Emeb Ivo de Bona
Endereço: avenida Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves

