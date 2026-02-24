O processo de inscrição será realizado de forma online, com vagas abertas ao público em geral, conforme disponibilidade. As aulas acontecerão no Centro de Atividades do Sesi Jundiaí, localizado na avenida Antônio Segre, 695, Jardim Brasil.

O Sesi Jundiaí está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Cordas Dedilhadas, com aulas de violão e ukulelê voltadas a iniciantes de 8 a 17 anos. A iniciativa contempla alunos da Rede SESI-SP e a comunidade em geral, ampliando o acesso à formação cultural e artística.

O curso de violão, destinado a alunos de 11 a 15 anos, será realizado às quartas e sextas-feiras. Já o curso de ukulelê, voltado para crianças de 8 a 12 anos e jovens de 13 a 17 anos, acontece às terças, quartas e quintas-feiras. Todas as aulas têm duração de 1h30min.

Além do aprendizado musical, as aulas contribuem para o desenvolvimento físico, motor e artístico dos participantes, estimulando a criatividade, a disciplina e a concentração por meio da prática instrumental. Para participação nas aulas de ukulelê é necessário que o aluno possua e leve o instrumento nos dias de atividade.

Turmas disponíveis

VIOLÃO – 11 a 15 anos

Quarta-feira – 10h30

Vagas: 4

Faça sua inscrição aqui