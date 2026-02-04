Um dos diferenciais da EJA e da EJA Profissionalizante do Sesi-SP é o Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita os conhecimentos formais e informais dos estudantes, permitindo a redução do tempo necessário para a conclusão do curso. Além de toda a estrutura e conteúdo de estudos, os alunos matriculados terão acesso livre a todas as instalações de lazer, atividade física e à Academia Sesi-SP (mediante vaga), existentes nos 51 Centros de Atividades (CATs) em todo o estado.

Para aqueles que não conseguiram concluir a Educação Básica no tempo habitual, a unidade de Jundiaí é uma das 36 do do Sesi-SP que está com as inscrições abertas e gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos e Profissionalizante. Os interessados podem se matricular exclusivamente no site do Sesi-SP (neste link ), até o dia 8 de fevereiro, para ingresso na turma que se iniciará em 9 de fevereiro.

A Educação de Jovens e Adultos no Sesi abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (do 1º ao 3º ano), enquanto a EJA Profissionalizante, em parceria com o Senai-SP, conforme disponibilidade e procura, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa. Na região de Jundiaí, a EJA Profissionalizante é ofertada na unidade CE 409 - Vandemir Francesconi Junior, no Jardim Morumbi. Os cursos ofertados são: Almoxarife, Assistente de RH, Assistente de Controle de Qualidade, Controlador e Programador de Produção, Costureiro Sob Medida, Desenhista de Moda, Inspetor de Qualidade e Operador de Computador.

“Dados do IBGE mostram que quase 49% dos brasileiros com mais de 25 anos não concluíram o ensino médio; em São Paulo, esse índice ainda chega a 43%, o que evidencia o impacto direto sobre adultos trabalhadores que precisam conciliar estudo, trabalho e família. Esse cenário reforça a necessidade de repensar a Educação de Jovens e Adultos e apostar na integração entre educação básica e qualificação profissional. No Sesi-SP, a EJA é voltada a quem busca transformar sua trajetória, com o Reconhecimento de Saberes, que pode reduzir o tempo de estudos, e a possibilidade de qualificação profissional com certificação do Senai-SP”, explica Juliana Prezia, Supervisora Técnica Educacional do Sesi São Paulo.

“A integração da EJA com a educação profissional do Senai-SP permite que o estudante conclua a educação básica ao mesmo tempo em que se qualifica para o mercado de trabalho, sem ampliar o tempo total de formação. Em até 12 meses, é possível obter certificação em cursos alinhados às demandas reais da indústria e dos serviços. Essa proposta valoriza a trajetória de cada aluno e amplia suas oportunidades de emprego, renda e mobilidade social”, afirma Denis Mathias Bicudo, Supervisor de Operações do Senai-SP.