Para aqueles que não conseguiram concluir a Educação Básica no tempo habitual, a unidade de Jundiaí é uma das 36 do do Sesi-SP que está com as inscrições abertas e gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos e Profissionalizante. Os interessados podem se matricular exclusivamente no site do Sesi-SP (neste link), até o dia 8 de fevereiro, para ingresso na turma que se iniciará em 9 de fevereiro.
Um dos diferenciais da EJA e da EJA Profissionalizante do Sesi-SP é o Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita os conhecimentos formais e informais dos estudantes, permitindo a redução do tempo necessário para a conclusão do curso. Além de toda a estrutura e conteúdo de estudos, os alunos matriculados terão acesso livre a todas as instalações de lazer, atividade física e à Academia Sesi-SP (mediante vaga), existentes nos 51 Centros de Atividades (CATs) em todo o estado.
A Educação de Jovens e Adultos no Sesi abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (do 1º ao 3º ano), enquanto a EJA Profissionalizante, em parceria com o Senai-SP, conforme disponibilidade e procura, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa. Na região de Jundiaí, a EJA Profissionalizante é ofertada na unidade CE 409 - Vandemir Francesconi Junior, no Jardim Morumbi. Os cursos ofertados são: Almoxarife, Assistente de RH, Assistente de Controle de Qualidade, Controlador e Programador de Produção, Costureiro Sob Medida, Desenhista de Moda, Inspetor de Qualidade e Operador de Computador.
“Dados do IBGE mostram que quase 49% dos brasileiros com mais de 25 anos não concluíram o ensino médio; em São Paulo, esse índice ainda chega a 43%, o que evidencia o impacto direto sobre adultos trabalhadores que precisam conciliar estudo, trabalho e família. Esse cenário reforça a necessidade de repensar a Educação de Jovens e Adultos e apostar na integração entre educação básica e qualificação profissional. No Sesi-SP, a EJA é voltada a quem busca transformar sua trajetória, com o Reconhecimento de Saberes, que pode reduzir o tempo de estudos, e a possibilidade de qualificação profissional com certificação do Senai-SP”, explica Juliana Prezia, Supervisora Técnica Educacional do Sesi São Paulo.
“A integração da EJA com a educação profissional do Senai-SP permite que o estudante conclua a educação básica ao mesmo tempo em que se qualifica para o mercado de trabalho, sem ampliar o tempo total de formação. Em até 12 meses, é possível obter certificação em cursos alinhados às demandas reais da indústria e dos serviços. Essa proposta valoriza a trajetória de cada aluno e amplia suas oportunidades de emprego, renda e mobilidade social”, afirma Denis Mathias Bicudo, Supervisor de Operações do Senai-SP.
Nos dois programas, o tempo para conclusão é de até 12 meses, variando de acordo com as competências reconhecidas e a autonomia de cada aluno. Em ambos, a organização curricular prevê 80% da carga horária de encontros não presenciais mediados por tecnologia, e 20% de encontros presenciais. A idade mínima para ingresso no Ensino Fundamental Anos Finais é de 15 anos; já o Ensino Médio, a partir dos 18 anos de idade. Dando prioridade aos trabalhadores da indústria, o Sesi-SP busca atender ao maior número possível de indivíduos ligados a esse setor.
A EJA e EJA Profissionalizante foram criadas para oferecer maior flexibilidade àqueles que buscam melhorar as suas vidas com base nos estudos. Por isso, desde 2024, quando o programa foi iniciado e até o presente momento, já conta com cerca de 5 mil concluintes. “A Nova EJA veio de encontro com a minha necessidade. As oportunidades foram aparecendo por conta dos estudos e do conhecimento que eu tive ao longo da EJA", comenta César Augusto Teixeira, ex-aluno do Sesi no município de Guarulhos.
Para incentivar que alguns alunos, prioritariamente entre 18 e 29 anos, concluam o Ensino Médio e se qualifiquem em um dos cursos oferecidos pelo Senai-SP, o programa conta com o apoio do Seja PRO+ Trabalho e Emprego, iniciativa do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Conselho Nacional do SESI (CN-Sesi) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que juntos oferecerão um auxílio financeiro aos estudantes. No total, serão 8 mil alunos beneficiados, que poderão se matricular em uma das 36 unidades do Sesi-SP que oferece a Educação de Jovens e Adultos.
Serviço:
EJA Sesi-SP e Senai-SP
Inscrições até 8 de fevereiro no site do Sesi-SP (www.sesisp.org.br)
Jundiaí - Telefone: (11) 4523-5140 | WhatsApp (11) 95944-2256
Horário de atendimento: das 12h20 às 21h20 – de segunda a sexta-feira