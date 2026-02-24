O Fundo Social promoverá nos dias 18 e 19 de março o workshop “Bolachas Decoradas de Páscoa”, voltado à capacitação e geração de renda. A atividade será na sede do Fundo Social e têm como objetivo oferecer qualificação prática para quem deseja aproveitar a data comemorativa como oportunidade de negócio. As inscrições estarão abertas a partir da meia-noite desta quarta-feira, dia 25.

Para participar, os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos e fazer a pré-inscrição exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).

Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.