O Fundo Social promoverá nos dias 18 e 19 de março o workshop “Bolachas Decoradas de Páscoa”, voltado à capacitação e geração de renda. A atividade será na sede do Fundo Social e têm como objetivo oferecer qualificação prática para quem deseja aproveitar a data comemorativa como oportunidade de negócio. As inscrições estarão abertas a partir da meia-noite desta quarta-feira, dia 25.
Para participar, os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos e fazer a pré-inscrição exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).
Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
A iniciativa busca incentivar o empreendedorismo e estimular novos talentos, oferecendo orientações técnicas e dicas para a produção e comercialização de produtos temáticos. “Esta é uma grande oportunidade para quem deseja conquistar uma renda extra ou até mesmo começar em um novo ramo. A Páscoa é um período que movimenta a economia e pode ser o momento ideal para colocar o talento em prática e transformar habilidade em oportunidade”, destaca a primeira-dama, Ellen Camila Martinelli.
Workshop de bolachas decoradas para a Páscoa
Nº de vagas: 20
Carga horária: 8h
Data: 18 e 19 de março
Aulas de 4ª e 5ª feira
Horário: 13h às 17h
Local: Fundo Social de Solidariedade – avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
Pré-requisito: ter, no mínimo, 16 anos completos