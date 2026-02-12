A iniciativa, lançada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, se desloca por diversos municípios oferecendo cursos e oficinas práticas, totalmente gratuitas, na área da gastronomia. Ela segue na Praça Marechal Floriano Peixoto, atrás da Igreja Nossa Senhora do Desterro, no Centro, até o dia 20 deste mês.

A Carreta do Cozinhalimento já é um sucesso em Jundiaí. Desde a sua chegada, tem mobilizado a população, despertado novos interesses e proporcionado experiências transformadoras. A boa notícia é que essa transformação ainda pode alcançar mais pessoas, já que alguns workshops seguem com vagas disponíveis, oferecendo uma nova oportunidade para quem deseja aprender, se capacitar e dar um passo importante rumo a novas possibilidades.

Camila Garcia Mathias é técnica em enfermagem, mas tem formação na área de nutrição, motivo que a levou a se inscrever no workshop de alimentação saudável e reaproveitamento dos alimentos, já que pretende atuar no futuro. “Fiquei surpresa com toda a estrutura da Carreta e do dinamismo do curso, porque, além da parte teórica, colocamos a ‘mão na massa’ e foi muito bom”, afirma.

Para ter a mesma oportunidade que a Camila, basta fazer a inscrição pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social (neste link), disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).

Cada participante poderá se inscrever em apenas um workshop. A lista dos contemplados será publicada no site da prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.