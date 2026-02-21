Mais de 7,5 mil bocas de lobo foram limpas e 4 mil hidrojateamentos foram executados pela Prefeitura de Jundiaí em 2025 compondo as ações preventivas contra enchentes realizadas em todas as regiões do município, incluindo a zona rural.

Em 2026, os trabalhos foram intensificados e seguem um cronograma semanal por regiões, atendendo também solicitações registradas através do serviço 156 da Prefeitura e reforçando as ações em vias com histórico de alagamentos. Nesta semana, as avenidas União dos Ferroviários, na altura do Jardim Brasil, e Aristides Carra, no Terra Nova, receberam serviços de limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento das galerias pluviais.

LEIA MAIS: