Mais de 7,5 mil bocas de lobo foram limpas e 4 mil hidrojateamentos foram executados pela Prefeitura de Jundiaí em 2025 compondo as ações preventivas contra enchentes realizadas em todas as regiões do município, incluindo a zona rural.
Em 2026, os trabalhos foram intensificados e seguem um cronograma semanal por regiões, atendendo também solicitações registradas através do serviço 156 da Prefeitura e reforçando as ações em vias com histórico de alagamentos. Nesta semana, as avenidas União dos Ferroviários, na altura do Jardim Brasil, e Aristides Carra, no Terra Nova, receberam serviços de limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento das galerias pluviais.
As ações fazem parte do programa permanente ‘Operação contra Enchentes’, que consiste na retirada de entulhos e na desobstrução da rede de drenagem para melhorar o escoamento da água da chuva. “Os trabalhos são essenciais para manter a eficiência do sistema de drenagem urbana. A limpeza preventiva evita obstruções e reduz significativamente os pontos de alagamento durante o período de chuvas”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra.
“Além das intervenções técnicas, mantemos equipes diariamente nas ruas para ampliar a prevenção. A combinação de limpeza urbana e manutenção da drenagem é fundamental para reduzir os impactos das chuvas”, concluiu Coimbra.