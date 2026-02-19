A Prefeitura de Jundiaí reforça as ações de zeladoria em diferentes pontos da cidade. Os serviços estão sendo realizados pelos Departamento de Parques, Jardins e Praças e da Zeladoria e Conservação, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).

Entre as ações executadas de forma simultânea pelos profissionais estão varrição, raspagem, roçagem de calçadas, áreas verdes e limpeza das bocas de lobo para o escoamento da água.

