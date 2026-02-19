A Prefeitura de Jundiaí reforça as ações de zeladoria em diferentes pontos da cidade. Os serviços estão sendo realizados pelos Departamento de Parques, Jardins e Praças e da Zeladoria e Conservação, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
Entre as ações executadas de forma simultânea pelos profissionais estão varrição, raspagem, roçagem de calçadas, áreas verdes e limpeza das bocas de lobo para o escoamento da água.
Os serviços foram intensificados principalmente em razão do período de chuvas, quando o crescimento do mato ocorre de forma mais acelerada. “Com as chuvas, a vegetação cresce rapidamente e exige intervenções mais frequentes. Reforçamos as equipes para garantir que praças, calçadas e áreas públicas permaneçam em boas condições de uso. Também estamos reforçando a limpeza das bocas de lobo desses locais para mitigar os efeitos de eventos climáticos”, ressaltou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
‘Operação contra Enchentes’
O reforço nas equipes e uso da tecnologia são duas importantes aliadas nas ações. Atualmente, mais de 40 equipes trabalham simultaneamente nas regiões Central, Leste, Sul, Norte e Oeste. Os atendimentos seguem as solicitações registradas pelo serviço 156 da Prefeitura e o cronograma técnico definido pelas equipes responsáveis.
Além do trabalho das equipes de campo, a limpeza urbana também conta com apoio de tecnologia. O caminhão varredeira, conhecido como “vassoura”, que nesta semana está em operação na avenida Frederico Ozanam e na rua Tiradentes.
O equipamento agiliza a limpeza das vias e contribui para a desobstrução das galerias pluviais. O caminhão possui vassouras laterais e central, além de sistema de supressão de poeira com pulverizadores de jato de água. “O uso do equipamento amplia a eficiência dos serviços, melhora o escoamento da água da chuva e complementa o trabalho manual realizado pelas equipes”, concluiu Coimbra.