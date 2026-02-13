O equipamento também conta com sistema de lava-jato de alta pressão e tecnologia para desobstrução de canaletas e bocas de lobo. O caminhão possui tanque específico para coleta e armazenamento de resíduos sólidos, como areia, galhos e lixo.

A Prefeitura de Jundiaí está utilizando mais tecnologia e intensificando as ações do programa ‘Operação contra Enchentes’. Entre os destaques está a utilização de um caminhão varredeira (vassoura), equipado com vassouras laterais e central, ideal para a limpeza de sarjetas, além de sistema de supressão de poeira com pulverizadores de jato de água.

Nesta semana, as ações foram realizadas na Avenida Frederico Ozanam, com a limpeza da via e desobstrução das canaletas para o escoamento da água para o Rio Jundiaí. “Estamos investindo em tecnologia para tornar a gestão da limpeza pública ainda mais eficiente. A utilização desses equipamentos modernos amplia nossa capacidade de prevenção e reforça a segurança de vida da população”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra.

Desde 2025, a Prefeitura realiza ações contínuas dentro do programa ‘Operação contra Enchentes’, que reúne uma série de serviços permanentes de zeladoria para minimizar os impactos das chuvas, especialmente no período de verão.

Entre as ações está a limpeza de bocas de lobo, desobstrução por hidrojateamento, manutenção de canaletas, além do desassoreamento de rios e córregos. Os serviços são executados diariamente por equipes de infraestrutura e zeladoria, como medida preventiva para mitigar os efeitos das chuvas intensas.