21 de fevereiro de 2026
Prefeitura de Jundiaí faz alteração em via do Caxambu

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
Mesmo com a alteração, serão mantidos os acessos ao bairro e à UBS Caxambu
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantou mão única de direção na rua João Thomasi, no trecho entre as ruas Orlando Fava e Roque Domingos Molinari, no bairro Caxambu.

A mudança tem por objetivo organizar o fluxo de veículos no entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Caxambu e aumentar a segurança dos usuários da via, além de ampliar a oferta de vagas de estacionamento na região. Serão mantidos os acessos para o bairro e à UBS pela rua Roque Domingos Molinari, com as saídas permanecendo na avenida Alexandre Milani e na rua Orlando Fava.

A SMMT pede atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela região, especialmente nos primeiros dias após a implantação da mão única de direção na rua João Thomasi. “Com essa ação, a Prefeitura de Jundiaí reforça seu compromisso com uma mobilidade urbana mais segura e planejada, propondo soluções baseadas em dados e necessidades reais da comunidade local”, finalizou a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula de Almeida.

