A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantou mão única de direção na rua João Thomasi, no trecho entre as ruas Orlando Fava e Roque Domingos Molinari, no bairro Caxambu.

A mudança tem por objetivo organizar o fluxo de veículos no entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Caxambu e aumentar a segurança dos usuários da via, além de ampliar a oferta de vagas de estacionamento na região. Serão mantidos os acessos para o bairro e à UBS pela rua Roque Domingos Molinari, com as saídas permanecendo na avenida Alexandre Milani e na rua Orlando Fava.

