VOLTA ÀS AULAS

Prefeitura realiza ação educativa visando a segurança no trânsito

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Mascote da SMMT, Vaguinho está participando das ações educativas nas escolas de Jundiaí por conta da volta às aulas  
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), promove uma ação integrada envolvendo as áreas de Engenharia da Mobilidade, Educação para o Trânsito, Fiscalização de Trânsito e Fiscalização de Transporte, com foco na volta às aulas de alunos e professores das redes municipal, estadual e particular. As atividades seguem até o dia 13 de fevereiro e são realizadas em parceria com o Detran-SP.

A iniciativa tem como objetivo orientar pedestres e condutores de veículos, além de reforçar a segurança viária em todo o município. O retorno às atividades escolares gera reflexos diretos no trânsito da cidade, especialmente nas proximidades das escolas, onde o fluxo de veículos se torna mais intenso e complexo.

A Engenharia da Mobilidade é responsável pelo reforço da sinalização no entorno das unidades escolares. A Fiscalização de Trânsito atua no apoio à operação do tráfego, enquanto a Fiscalização de Transporte orienta os transportadores escolares quanto ao cumprimento da legislação vigente. Já a área de Educação para o Trânsito desenvolve ações educativas junto a motoristas, motociclistas e pedestres, com o apoio da mascote Vaguinho.

“Buscamos conscientizar alunos, professores, pais, familiares e transportadores escolares, incentivando atitudes mais seguras no trânsito. Contamos com a participação e a colaboração de toda a população jundiaiense para a construção de um trânsito mais harmonioso”, destacou o diretor de Operação de Trânsito da Secretaria de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Marcelo Roveri,

Programação 

Quinta-feira (29/01) – Colégio The Joy (Jd. Ermida)
Sexta-feira (30/01) – Colégio Ápice (Centro)
Segunda-feira (09/02) – Colégio La Fontaine (Vila Municipal)
Terça-feira (10/02) – EMEB Mercedes Basile Bonito (Jd. Santa Gertrudes)
Quarta-feira (11/02) – EMEB Joaquim Candelário de Freitas (Vila Hortolândia)
Quinta-feira (12/02) – EMEB Anézio de Oliveira (Vila Marlene)
Sexta-feira (13/02) – EMEB Flávio D’Angieri (Anhangabaú)

