A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), promove uma ação integrada envolvendo as áreas de Engenharia da Mobilidade, Educação para o Trânsito, Fiscalização de Trânsito e Fiscalização de Transporte, com foco na volta às aulas de alunos e professores das redes municipal, estadual e particular. As atividades seguem até o dia 13 de fevereiro e são realizadas em parceria com o Detran-SP.

A iniciativa tem como objetivo orientar pedestres e condutores de veículos, além de reforçar a segurança viária em todo o município. O retorno às atividades escolares gera reflexos diretos no trânsito da cidade, especialmente nas proximidades das escolas, onde o fluxo de veículos se torna mais intenso e complexo.

