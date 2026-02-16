16 de fevereiro de 2026
REGIÃO MEDEIROS

Jardim Alice recebe alterações viárias para melhorar fluidez

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃOPMJ
Após as alterações, o local será monitorado pela equipe técnica da Secretaria, que avaliará os resultados e, se necessário, promoverá ajustes que garantam a melhor condição de deslocamento nas vias
A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), realiza alterações viárias no loteamento Jardim Alice, no bairro Medeiros, com conclusão prevista para esta terça-feira (17). O objetivo é melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres.

Como parte das intervenções, as ruas Engenheiro Hélio José Scaranari e Jacinto Zequim passarão a operar em sentidos opostos e únicos. Isso criará uma circulação em formato rotatório para facilitar o acesso e a saída do bairro, além de contribuir para a distribuição equilibrada do tráfego.

Os veículos trafegarão pela rua Engenheiro Hélio José Scaranari no fluxo orientado da avenida Reynaldo Porcari para a rua Maria Tereza Ferreira Rebello, representando o acesso principal ao bairro. Já a rua Jacinto Zequim terá sentido contrário no trecho compreendido entre a bifurcação com a Engenheiro Hélio José Scaranari e o cruzamento com as ruas Engenheiro Hélio José Scaranari e Hélio Carlota. A partir daí, a via permanecerá com mão dupla de direção, configurando a saída do bairro.

Após as alterações, o local será monitorado pela equipe técnica da Secretaria, que avaliará os resultados e, se necessário, promoverá ajustes que garantam a melhor condição de deslocamento nas vias. A SMMT pede atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela região, especialmente nos primeiros dias após a implantação da nova sinalização.

