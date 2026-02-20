O Governo de São Paulo confirmou mais uma morte por dengue Estado. É a terceira registrada em 2026. Trata-se de uma pessoa residente em Jacaré, com idade entre 50 e 64 anos. Os outros dois casos foram registrados em Nova Granada, sendo pessoas com idades entre 50 e 79 anos. Dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam ainda que até quarta-feira (19) já foram confirmados 7.271 casos de dengue e 131 de chikungunya no Estado.

Um levantamento realizado pela pasta revela ainda que cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro das residências, o que exige cuidado ainda maior da população para com quintais, caixas d’água, ralinhos de banheiro, vasilhas, calhas, e outros recipientes que podem se tornar criadouro para o mosquito Aedes aegypti.

