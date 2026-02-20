O Governo de São Paulo confirmou mais uma morte por dengue Estado. É a terceira registrada em 2026. Trata-se de uma pessoa residente em Jacaré, com idade entre 50 e 64 anos. Os outros dois casos foram registrados em Nova Granada, sendo pessoas com idades entre 50 e 79 anos. Dados da Secretaria de Estado de Saúde revelam ainda que até quarta-feira (19) já foram confirmados 7.271 casos de dengue e 131 de chikungunya no Estado.
Um levantamento realizado pela pasta revela ainda que cerca de 75% dos focos do mosquito estão dentro das residências, o que exige cuidado ainda maior da população para com quintais, caixas d’água, ralinhos de banheiro, vasilhas, calhas, e outros recipientes que podem se tornar criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
“O acúmulo de entulho, lixo e água parada cria o ambiente ideal para a formação de criadouros do mosquito. Manter os espaços limpos e organizados é uma medida simples que faz diferença para a saúde coletiva”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, Tatiana Lang.
Jundiaí
O Boletim de Arboviroses da Prefeitura de Jundiaí, atualizado no último sábado (14), indica que a cidade registra em 2026 80 casos de dengue, além de 36 que aguardam resultado de exame diagnóstico. Ao todo, foram 322 notificações e 206 já foram descartados ou tiveram exame negativo. Em 2025, o município registrou 7.768 casos confirmados da doença e três mortes.
Sintomas da doença
Sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores musculares, nas articulações e dor atrás dos olhos indicam a possibilidade de dengue e podem começar repentinamente, com duração entre cinco e sete dias. A automedicação não é recomendada e a busca por atendimento médico é essencial para evitar o agravamento da doença.