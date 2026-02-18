O verão é o período marcado pela altas temperaturas, aumento do volume de chuvas e maior incidência de água parada. Por conta disso, é necessário reforçar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya. Esse cenário climático favorece a rápida reprodução do vetor e eleva o risco de surtos das doenças, exigindo atenção redobrada e mobilização de toda a população. Segundo o boletim epidemiológico de Jundiaí, desde o início do ano já foram registrados 80 casos confirmados da doença com destaque para o Jardim Tamoio (8), Jardim do Lago (6), Alvorada (5), Maringá (5) e Nambi (5).

Neste contexto, a Prefeitura de Jundiaí lança a campanha “5 minutos que valem uma vida”, com o objetivo de orientar os munícipes sobre a importância, a facilidade e a rapidez no combate aos focos do mosquito. A proposta é mostrar que, com apenas cinco minutos por semana, é possível eliminar criadouros dentro de casa e evitar que a dengue se torne uma epidemia no município.

A campanha compara esse tempo curto de prevenção com atividades simples do dia a dia, como passar um café, ouvir uma música ou tomar um banho rápido, reforçando que pequenas atitudes fazem grande diferença na proteção da saúde coletiva. “O poder público tem feito sua parte, com ações contínuas de vigilância, educação e prevenção. Mas a dengue só é combatida de forma eficaz quando cada munícipe assume a responsabilidade pelo cuidado, e é esse esforço coletivo que reduz a circulação do vírus e protege toda a cidade”, frisa o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.