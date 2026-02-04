O Estado de São Paulo registrou a segunda morte por dengue em 2026. Trata-se de um homem de 63 anos, morador de Jacareí. Segundo a Secretaria de Saúde do Município, a infecção por dengue foi confirmada em amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. O óbito foi registrado no último dia 27 de janeiro.

É o segundo caso de morte pela doença registrado no Estado em 2026. O primeiro foi o de um homem morador da cidade de Nova Guataporanga, a 658 quilômetros da capital paulista.

