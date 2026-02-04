O Estado de São Paulo registrou a segunda morte por dengue em 2026. Trata-se de um homem de 63 anos, morador de Jacareí. Segundo a Secretaria de Saúde do Município, a infecção por dengue foi confirmada em amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. O óbito foi registrado no último dia 27 de janeiro.
É o segundo caso de morte pela doença registrado no Estado em 2026. O primeiro foi o de um homem morador da cidade de Nova Guataporanga, a 658 quilômetros da capital paulista.
O município de Jacareí está localizado no Departamento Regional de Saúde (DRS) de Taubaté e possui 451 casos confirmados de dengue e 12 em investigação, segundo o Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, atualizado nesta quarta-feira (4).
Até o momento, o estado de São Paulo confirmou 4.373 casos de dengue. Outros 7.983 e 18 mortes permanecem em investigação.
Jundiaí
O Boletim de Arboviroses da Prefeitura de Jundiaí, atualizado nesta terça-feira (2), indica que a cidade registra em 2026 46 casos de dengue, além de 28 que aguardam resultado de exame diagnóstico. Ao todo, foram 203 notificações e 192 já foram descartados ou tiveram exame negativo. Em 2025, o município registrou 7.768 casos confirmados da doença e três mortes.
Sintomas e cuidados
A dengue é uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti. A doença possui quatro sorotipos. Quando um indivíduo é infectado por um deles adquire imunidade contra aquele vírus, mas ainda fica suscetível aos demais.
Febre alta, dor de cabeça, dores musculares, nas articulações e dor atrás dos olhos são sintomas indicativos de dengue. A automedicação não é recomendada e a busca por atendimento médico é essencial para evitar o agravamento da doença.
A maior arma da população contra o mosquito ainda continua sendo cuidados diários, como evitar acúmulo de água em quintais, manter limpas e tampadas as caixas d’água, e outras ações rotineiras.
A vacina desenvolvida pelo Butantan só foi distribuída para três cidades escolhidas pelo Ministério da Saúde para um estudo de impacto da imunização e só deverá ser disponibilizada para toda a população a partir do segundo semestre deste ano.