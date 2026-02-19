O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), com apoio educacional do Senac Jundiaí e apoio cultural do Sesc Jundiaí, promoverão o evento gratuito ‘Mulheres em Equilíbrio’ no próximo dia 6 de março, a partir das 8h, uma iniciativa voltada ao fortalecimento pessoal, profissional e ao bem-estar feminino. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/S17eDpa8gkaoaeaL7

O evento será no auditório do Sincomercio, localizado na rua Prudente de Moraes, 584, no Centro de Jundiaí. Entre os destaques da programação está a palestra ‘Comunicação Assertiva’, com a especialista Zaida Goulart, que abordará a importância da comunicação nos negócios e nos relacionamentos, o valor da escuta ativa e o reconhecimento do outro como elemento essencial para conexões mais saudáveis e produtivas.

‘Mulheres em Equilíbrio’ oferecerá ao público uma experiência completa de cuidado e integração, com café da manhã especial, distribuição de brindes e diversas atividades práticas que fazem parte do universo de bem-estar feminino, como automaquiagem (sendo importante que cada participante leve sua maquiagem individual), automassagem com aromaterapia, alongamento, auriculoterapia e massagem nos pés. As vagas são limitadas.