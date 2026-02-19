19 de fevereiro de 2026
28 DE FEVEREIRO

Sesc recebe Scream, referência do hardcore de Washington D.C.

Por Redação | Sesc Jundiaí
Ronja Hartmann
O grupo é reconhecido pela postura politizada e pela sonoridade veloz que ajudou a moldar o gênero nos Estados Unidos durante os anos 1980
O Sesc Jundiaí apresenta, no dia 28 de fevereiro, a banda Scream, um dos pilares da cena hardcore de Washington D.C., nos EUA. Com uma história que atravessa quatro décadas, o grupo é reconhecido pela postura politizada e pela sonoridade veloz que ajudou a moldar o gênero nos Estados Unidos durante os anos 1980.

Formada na Virgínia do Norte em 1981 pelos irmãos Pete e Franz Stahl, a banda gravou seus primeiros trabalhos no porão do Inner Ear Studios e foi o primeiro grupo a lançar um álbum completo pela influente gravadora independente Dischord Records. O Scream ganhou projeção global também por ter contado com Dave Grohl na bateria antes de sua entrada no Nirvana. Grohl juntou-se ao quarteto aos 17 anos e participou da gravação do quarto álbum da carreira, No More Censorship.

A apresentação em Jundiaí faz parte da turnê que marca a retomada das atividades do grupo após um longo hiato. O disco DC Special, lançado no final de 2023, interrompe um período de mais de três décadas sem álbuns de estúdio e traz a formação atual com os membros fundadores Pete Stahl (vocal), Franz Stahl (guitarra) e Skeeter Thompson (baixo), acompanhados por Clint Walsh (guitarra) e Jerry Busher (bateria).

O show integra o projeto "Punk, Muito Mais Que Três Acordes", que neste mês também recebeu a banda brasileira As Mercenárias na unidade. Com as apresentações na capital (Sesc Avenida Paulista) já esgotadas, a data em Jundiaí é a oportunidade para conferir o grupo norte-americano. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e estão disponíveis no site oficial e nas bilheterias do Sesc.

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

SERVIÇO
Show da banda Scream (EUA)  
28/2, sábado, 19h | Teatro 
R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) 
À venda pelo site e nas bilheterias do Sesc

