As oficinas são gratuitas, abertas ao público e acontecem nos dias 11, 12, 16, 17 e 18 de fevereiro, das 9h às 11h e das 13h às 16h, na Casa da Árvore Pica-Pau.

O Parque da Cidade e o Mundo das Crianças recebem uma programação especial de Carnaval. A partir desta quarta-feira (11) O Mundo das Crianças oferta oficinas de máscaras, uma oportunidade para crianças e adultos customizarem suas próprias máscaras e se prepararem para os dias de folia.

E a partir de domingo (15), às 9h, o Parque da Cidade será palco do ‘Carna Aqua’, evento promovido pela Associação Velas do Japi. A proposta reúne esporte e música em meio à natureza, às margens da represa. A animação ficará por conta da banda Tio Kele, garantindo a diversão dos participantes.

A participação no evento é gratuita. Serão aceitas doações voluntárias de kits de higiene, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (FUNSS). No domingo também será possível realizar a locação de equipamentos para passeios na represa. As reservas devem ser feitas previamente por meio de mensagem via WhatsApp do Velas, pelo número (11) 9 9279-7454.

Os amantes do ciclismo poderão aproveitar o funcionamento do Peama para locação de bicicletas, que estará aberto no sábado (14), domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), das 9h às 17h, com último horário para locação às 16h. Para quem prefere outras modalidades esportivas, o Parque da Cidade seguirá com sua programação normal.

Funcionamento