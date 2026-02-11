Os setores administrativos em geral não terão expediente de sábado (14) até terça-feira (17), com retorno do atendimento na quarta-feira (18), em horário normal. Estão incluídos:

Em razão ao feriado de Carnaval, a Prefeitura de Jundiaí informa os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais, conforme estabelece o ( Decreto Municipal nº 35.682 ), de 6 de novembro de 2025, que define ponto facultativo no período.

Nesta sexta-feira (13), o Centro das Artes e a Fábrica das Infâncias Japy ficam abertos até as 12h. A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes funcionará das 10h às 16h. Já o Museu Solar do Barão permanece fechado, com abertura apenas do jardim até as 14h. O Espaço Expressa abrirá normalmente.

No sábado, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e a Fábrica das Infâncias Japy funcionam até as 12h. O Museu dos Ferroviários funcionará das 10h às 17h. O Museu Solar do Barão, a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e o Expressa estarão fechados.

No domingo (15), a Fábrica das Infâncias Japy estará aberta ao público das 9h às 12h30. O Museu dos Ferroviários também funcionará, das 10h às 17h. A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, a Biblioteca Municipal, o Museu Solar do Barão e o Expressa não abrem neste dia.