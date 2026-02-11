Em razão ao feriado de Carnaval, a Prefeitura de Jundiaí informa os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais, conforme estabelece o (Decreto Municipal nº 35.682), de 6 de novembro de 2025, que define ponto facultativo no período.
Setores administrativos
Os setores administrativos em geral não terão expediente de sábado (14) até terça-feira (17), com retorno do atendimento na quarta-feira (18), em horário normal. Estão incluídos:
- Paço Municipal;
- Secretarias Municipais externas;
- Procon;
- Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Cultura
Nesta sexta-feira (13), o Centro das Artes e a Fábrica das Infâncias Japy ficam abertos até as 12h. A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes funcionará das 10h às 16h. Já o Museu Solar do Barão permanece fechado, com abertura apenas do jardim até as 14h. O Espaço Expressa abrirá normalmente.
No sábado, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e a Fábrica das Infâncias Japy funcionam até as 12h. O Museu dos Ferroviários funcionará das 10h às 17h. O Museu Solar do Barão, a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e o Expressa estarão fechados.
No domingo (15), a Fábrica das Infâncias Japy estará aberta ao público das 9h às 12h30. O Museu dos Ferroviários também funcionará, das 10h às 17h. A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes, a Biblioteca Municipal, o Museu Solar do Barão e o Expressa não abrem neste dia.
Segunda-feira (16), todos os espaços culturais permanecerão fechados e, na terça-feira, somente a Fábrica das Infâncias Japy estará aberta ao público, das 9h às 12h30, com a apresentação Blokids, carnaval voltado ao público infantil. Durante todo o período, o Teatro Polytheama, o CEU das Artes e o Centro Cultural Américo Mendes permanecem fechados.
Feiras e varejões
Na terça-feira, não será realizado o varejão noturno da avenida Jundiaí. Nos demais dias, feiras e varejões funcionam normalmente. A relação completa de locais e horários está disponível no site da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), neste link.
Esporte
Os Complexos Esportivos funcionam nos seguintes horários:
Sábado: das 8h às 18h;
Domingo: das 8h às 18h;
Segunda-feira: das 8h às 18h;
Terça-feira: fechados, com exceção dos seguintes locais:
CECE Nicolino de Lucca (Bolão): das 6h às 18h;
CECE Sororoca: das 8h às 20h;
Quarta-feira de Cinzas: abertos das 8h às 18h.
Parques municipais
Os parques municipais funcionam normalmente durante todo o período do Carnaval, respeitando os horários habituais de cada unidade (veja neste link).
O Parque da Cidade estará aberto todos os dias, das 6h30 às 18 horas, com entrada permitida até às 17 horas. Já o Mundo das Crianças funciona das 7 às 17 horas, com entrada até as 16 horas.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva (reciclável) e cata-treco, que seguem conforme o cronograma regular.
Os dias e horários de coleta podem ser consultados neste link.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro) funciona normalmente até sexta-feira, e retoma o atendimento na quarta-feira.
Durante todo o período do Carnaval, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) mantêm atendimento 24 horas por dia, com ações de busca ativa e atendimento a chamados pelo telefone (11) 98531-0146.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas.
O Velório Adamastor Fernandes mantém atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Caps 2 e Infantojuvenil funcionarão normalmente, exceto na segunda e terça-feira. O Caps AD e o Caps 3 ficam abertos 24 horas, somente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs), o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU), permanecem sem alteração no fluxo de atendimento.
Educação
As unidades escolares municipais e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação (SME) permanecem fechados na segunda, e terça-feira, com retorno das atividades na quarta-feira, em seus horários normais.
Transporte Público
Sábado: todas as linhas seguem a tabela horária de sábado;
Domingo: todas as linhas seguem a tabela horária de domingos e feriados;
Segunda e terça-feira: todas as linhas seguem a tabela de domingos e feriados, com exceção de algumas linhas que operam com horários especiais;
Quarta-feira de Cinzas: todas as linhas seguem a tabela horária de dias úteis.
Mais informações sobre os horários dos ônibus podem ser consultadas no site do Sistema Integrado de Transporte Urbano de Jundiaí (Situ), neste link.
Espaço Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, que fica no Maxi Shopping, onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, não abre aos finais de semana e permanecerá fechado na segunda e terça-feira, retomando o atendimento ao público a partir das 8h da quarta-feira.
DAE
A sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João e Eloy Chaves não terão expediente entre sábado e terça. A unidade da empresa no Poupatempo, única que funciona aos sábados, estará aberta das 9h às 12h30.
O atendimento será retomado na quarta-feira, às 8h, para os postos nos bairros, e às 12 horas no Poupatempo.
Em caso de emergência, os munícipes podem entrar em contato com a DAE pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas.
Mais informações também podem ser obtidas pelo site da empresa, neste link.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí mantém atendimento 24 horas, durante todo o período do Carnaval, pelo telefone 153.
Defesa Civil
A Defesa Civil também funciona normalmente durante o Carnaval. Em caso de emergência, o telefone do órgão é o 199 ou (11) 4589-0199.