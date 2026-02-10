Um homem procurado pela Justiça do Paraná por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi capturado por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, enquanto trabalhava em uma empresa de manutenção de aeronaves localizada dentro do Aeroporto de Jundiaí.

Os policiais receberam informações de que um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça de Ortigueira (PR) estaria residindo na região e atuando em um galpão no interior do aeroporto. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local, onde fez contato com um representante da administração do aeroporto e, em seguida, com o responsável pelo galpão da empresa de manutenção, que acionou o alvo da abordagem.

Questionado, o suspeito confirmou que tinha conhecimento do mandado de prisão em aberto. Ele foi algemado e conduzido à Central de Flagrantes, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.