Um homem condenado a 64 anos de prisão por crimes de estupro de vulnerável foi preso em Jundiaí após permanecer foragido da Justiça por cerca de 20 anos. A captura foi realizada por policiais militares do 11° Batalhão, durante patrulhamento na região central do município. Ele era foragido do antigo “Cadeião de Jundiaí”, que ficava no bairro do Anhangabaú.

De acordo com as informações da PM, o condenado havia fugido do sistema prisional em 2005 e, desde então, se manteve fora do país, vivendo no Paraguai. Recentemente, ele retornou ao Brasil acreditando que sua condenação estaria prescrita, passando a residir novamente em território nacional.

Durante a abordagem policial, os agentes realizaram consulta aos sistemas de segurança e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto. A pena total imposta pela Justiça soma 64 anos de reclusão, decorrente de crimes cometidos contra crianças e adolescentes.