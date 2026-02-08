Jundiaí teve uma queda histórica nos crimes patrimoniais em 2025. De modo geral, as ocorrências de roubos e furtos caíram na cidade em relação aos últimos anos. No comparativo com 2024, houve redução em todos os tipos de roubos e furtos. Por outro lado, crimes violentos, praticados contra pessoas e que não envolvem a subtração de bens, como homicídio, estupro e lesão corporal, tiveram aumento no comparativo com 2024 também.

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram que houve redução de 19,5% em furtos de veículos e de 14,2% em outros tipos de furtos entre 2024 e 2025. O roubo de carga teve redução de 51,8% no mesmo período, o roubo de veículos caiu 17,4% e outros tipos de roubo tiveram redução de 16,5%.

Por outro lado, o homicídio doloso (assassinato) aumentou 21,4% em Jundiaí entre o ano retrasado e o ano passado. A lesão corporal dolosa (agressão) teve alta de 13,4%. O estupro aumentou 25% em 2025, embora, dentro desse total, tenha havido queda no número de estupros de vulnerável, geralmente praticados contra crianças.