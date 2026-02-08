Jundiaí teve uma queda histórica nos crimes patrimoniais em 2025. De modo geral, as ocorrências de roubos e furtos caíram na cidade em relação aos últimos anos. No comparativo com 2024, houve redução em todos os tipos de roubos e furtos. Por outro lado, crimes violentos, praticados contra pessoas e que não envolvem a subtração de bens, como homicídio, estupro e lesão corporal, tiveram aumento no comparativo com 2024 também.
Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram que houve redução de 19,5% em furtos de veículos e de 14,2% em outros tipos de furtos entre 2024 e 2025. O roubo de carga teve redução de 51,8% no mesmo período, o roubo de veículos caiu 17,4% e outros tipos de roubo tiveram redução de 16,5%.
Por outro lado, o homicídio doloso (assassinato) aumentou 21,4% em Jundiaí entre o ano retrasado e o ano passado. A lesão corporal dolosa (agressão) teve alta de 13,4%. O estupro aumentou 25% em 2025, embora, dentro desse total, tenha havido queda no número de estupros de vulnerável, geralmente praticados contra crianças.
Dados criminais de Jundiaí em 2024:
- Homicídio doloso: 14
- Lesão corporal dolosa: 1.094
- Total de estupro: 80, sendo 63 de vulnerável
- Roubo - outros: 673
- Roubo de veículo: 190
- Roubo de carga: 56
- Furto - outros: 4.761
- Furto de veículo: 574
Dados criminais de Jundiaí em 2025:
- Homicídio doloso: 17 (↑ 21,4%)
- Lesão corporal dolosa: 1.241 (↑ 13,4%)
- Total de estupro: 100 (↑ 25%), sendo 56 de vulnerável (↓ 11,1%)
- Roubo - outros: 562 (↓ 16,5%)
- Roubo de veículo: 157 (↓ 17,4%)
- Roubo de carga: 27 (↓ 51,8%)
- Furto - outros: 4.084 (↓ 14,2%)
- Furto de veículo:: 462 (↓ 19,5%)
Segurança pública
Ainda assim, Jundiaí é mais segura que a média estadual. As taxas de delitos, que consideram os números de crimes a cada 100 mil habitantes, são menores que as do estado quando considerados: homicídio doloso, furto, roubo, furto e roubo de veículos.
Homicídio doloso no estado teve 5,46 casos por 100 mil habitantes em 2025; em Jundiaí, foram 3,75. Furto teve 1.231,70 casos por 100 mil habitantes no ano passado no estado, contra 901,62 em Jundaí. Em São Paulo, foram 361,26 roubos a cada 100 mil habitantes e, em Jundiaí, foram menos da metade: 130,03. Já em relação a furto e roubo de veículos, São Paulo registrou 251,63 casos a cada 100 mil habitantes em 2025 e, no mesmo período, Jundiaí registrou 136,66.
Com relação à posição de Jundiaí no estado quando o assunto é delitos em municípios com mais de 50 mil habitantes, a cidade ocupa a 95ª posição em homicídio doloso, a 48ª em roubo, a 44ª em furto, a 61ª em furto de veículo e a 113ª em estupro. São Paulo tem 645 cidades, das quais 137 têm mais de 50 mil habitantes, e 508 têm menos de 50 mil.