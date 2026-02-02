A exposição Concurso de Cartazes do 36º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira continuará na sala de exposições do Oswald de Andrade. Possui cartazes de 18 estados, com 11 destaques e 37 trabalhos selecionados pela comissão. Nesta edição, foram recebidas 368 inscrições e o cartaz escolhido pela comissão julgadora foi feito por Sofia de Carvalho Costa e Lima, de Salvador (BA). O tema desta edição foi "O morar no Brasil hoje" para refletir a identidade plural e complexa das habitações brasileiras, baseando-se em uma Carta Aberta que reconhece tanto as desigualdades sociais quanto a riqueza cultural do cotidiano doméstico. Sob a premissa de que "tudo cabe na casa brasileira", a seleção buscou destacar modos de vida diversos e em constante transformação, orientada por um olhar crítico e inclusivo.

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, promove programação gratuita durante o mês de fevereiro no Complexo Cultural Oswald de Andrade, no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista. As atividades incluem exposição da Mostra de Cartazes do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, encontros do Clube de Leitura - Prosa & Poesia e a volta da programação dos encontros do Dedinho de Prosa, nas tardes de quartas-feiras. O CultSP PRO é um programa gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

Em literatura, terá a primeira edição do Clube de Leitura - Prosa & Poesia, no dia 28 de fevereiro, das 13 às 16h, um espaço de encontro sobre reflexão literária realizada todo mês no último sábado do mês no Espaço do Livro do Complexo Cultural Oswald de Andrade. Em cada edição, são exploradas obras de prosa e poesia de forma aberta e acessível para promover o diálogo entre leitores e público interessado. Sob condução de Michael Baleeiro na prosa e Bernardo Ceccantini na poesia, a atividade propõe leitura crítica e sensível sobre textos literários de diferentes épocas, gêneros, vozes e estilos. Às 13h, será o Clube de prosa: Batida só, de Giovana Madalosso, com mediação de Michael Baleeiro, e, às 15h, o Clube de poesia: A Teus Pés, de Ana Cristina Cesar, com mediação de Cecília Lara e Bernardo Ceccantini.

Dedinho de Prosa retorna na próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 14h30, no Espaço do Livro do Oswald de Andrade. Sempre todas as quartas-feiras, das 14h30 até 16h, os encontros são conduzidos por psicólogo, nutricionista ou fisioterapeuta da UBS Bom Retiro e a ação é destinada para o público geral, inclusive a terceira idade, que conversam sobre temas relevantes ao coletivo. Além das rodas de conversas, também realizam atividades manuais, jogos em grupo, diálogos temáticos e leitura de livros selecionados pelo bibliotecário do Espaço do Livro. A participação é aberta ao público.

Serviço

CultSP PRO – Programação de Janeiro de 2026

Local: Complexo Cultural Oswald de Andrade – rua Três Rios, 363, Bom Retiro, São Paulo

Entrada: gratuita | Classificação indicativa: livre

Acompanhe a programação em: www.cultsp.pro.gov.br