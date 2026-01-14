15 de janeiro de 2026
NO SESC

Instrumentos musicais fazem parte das atividades das férias

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Até dia 25 de janeiro, as atividades para público livre acontecem gratuitamente na unidade de Jundiaí
Até dia 25 de janeiro, as atividades para público livre acontecem gratuitamente na unidade de Jundiaí

No Sesc Jundiaí, o público pode tomar contato com a música de forma prática em Música de Brincar (17 e 24/01), explorando instrumentos de maneira lúdica, e na Prática de Banda - Geleia Geral (17, 18, 24 e 25/01), montar uma garagem para experimentações coletivas a partir de referências individuais. O ritmo brasileiro ganha destaque na vivência de Samba de Coco (21 e 23/01), enquanto a oficina Dedilhando Sons (20 e 22/01) oferece iniciação ao violão, ukulele e baixo elétrico.

A unidade recebe o artista Adriano Castelo Branco, construtor experimental de instrumentos musicais, com a oficina “Quebraquêxo Instrumentoso” (17 e 18/01), criando instrumentos que unem flauta e teatro de bonecos, nos quais o som é modulado pelo movimento da mandíbula do personagem. Já o músico e artista plástico Rodrigo Olivério conduz Som, forma e badulaques (27 a 30/01), unindo música e artes plásticas na criação de uma escultura sonora interativa e sensorial que dialoga com o espaço.

Programação 

Música Brincar: Prática musical lúdica com diferentes instrumentos e canto (17 e 24): Área de Convivência. Grátis. Livre

Oficina “Quebraquêxo Instrumentoso”: Adriano Castelo Branco, construtor experimental de instrumentos musicais. Criação de instrumento híbrido (flauta/boneco/percussão)

Prática de banda - Geléia Geral: Experimentação coletiva com bateria, teclados, cordas e microfones. Dias 17, 18, 24 e 25/1, sábados e domingos, 14h às 16h.

Oficina “Dedilhando sons”- Sons de iniciação ao violão, ukulele e baixo”: Introdução prática aos instrumentos de cordas dedilhadas

Vivência “Samba coco”: Dança, canto e percussão do ritmo popular brasileiro 
Dias 21 e 23/1, quarta e sexta, 15h30 às 17h

Vivência “Som, forma e badulaques”: Com Rodrigo Olivério, músico e artista plástico 
Criação de uma instalação/escultura sonora coletiva. De 27 a 30/1, terça a sexta, 19h às 21h30

