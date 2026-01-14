No Sesc Jundiaí, o público pode tomar contato com a música de forma prática em Música de Brincar (17 e 24/01), explorando instrumentos de maneira lúdica, e na Prática de Banda - Geleia Geral (17, 18, 24 e 25/01), montar uma garagem para experimentações coletivas a partir de referências individuais. O ritmo brasileiro ganha destaque na vivência de Samba de Coco (21 e 23/01), enquanto a oficina Dedilhando Sons (20 e 22/01) oferece iniciação ao violão, ukulele e baixo elétrico.
A unidade recebe o artista Adriano Castelo Branco, construtor experimental de instrumentos musicais, com a oficina “Quebraquêxo Instrumentoso” (17 e 18/01), criando instrumentos que unem flauta e teatro de bonecos, nos quais o som é modulado pelo movimento da mandíbula do personagem. Já o músico e artista plástico Rodrigo Olivério conduz Som, forma e badulaques (27 a 30/01), unindo música e artes plásticas na criação de uma escultura sonora interativa e sensorial que dialoga com o espaço.
Programação
Música Brincar: Prática musical lúdica com diferentes instrumentos e canto (17 e 24): Área de Convivência. Grátis. Livre
Oficina “Quebraquêxo Instrumentoso”: Adriano Castelo Branco, construtor experimental de instrumentos musicais. Criação de instrumento híbrido (flauta/boneco/percussão)
Prática de banda - Geléia Geral: Experimentação coletiva com bateria, teclados, cordas e microfones. Dias 17, 18, 24 e 25/1, sábados e domingos, 14h às 16h.
Oficina “Dedilhando sons”- Sons de iniciação ao violão, ukulele e baixo”: Introdução prática aos instrumentos de cordas dedilhadas
Vivência “Samba coco”: Dança, canto e percussão do ritmo popular brasileiro
Dias 21 e 23/1, quarta e sexta, 15h30 às 17h
Vivência “Som, forma e badulaques”: Com Rodrigo Olivério, músico e artista plástico
Criação de uma instalação/escultura sonora coletiva. De 27 a 30/1, terça a sexta, 19h às 21h30