No Sesc Jundiaí, o público pode tomar contato com a música de forma prática em Música de Brincar (17 e 24/01), explorando instrumentos de maneira lúdica, e na Prática de Banda - Geleia Geral (17, 18, 24 e 25/01), montar uma garagem para experimentações coletivas a partir de referências individuais. O ritmo brasileiro ganha destaque na vivência de Samba de Coco (21 e 23/01), enquanto a oficina Dedilhando Sons (20 e 22/01) oferece iniciação ao violão, ukulele e baixo elétrico.

A unidade recebe o artista Adriano Castelo Branco, construtor experimental de instrumentos musicais, com a oficina “Quebraquêxo Instrumentoso” (17 e 18/01), criando instrumentos que unem flauta e teatro de bonecos, nos quais o som é modulado pelo movimento da mandíbula do personagem. Já o músico e artista plástico Rodrigo Olivério conduz Som, forma e badulaques (27 a 30/01), unindo música e artes plásticas na criação de uma escultura sonora interativa e sensorial que dialoga com o espaço.

Programação

Música Brincar: Prática musical lúdica com diferentes instrumentos e canto (17 e 24): Área de Convivência. Grátis. Livre