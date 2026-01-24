Para quem prefere um rock no lugar do samba, as opções em Jundiaí são para todos. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro vai rolar muito Rock'n Roll lá no Jayme Cintra (estádio do Paulista FC). O evento gratuito, ao ar livre, terá show com várias bandas, praça de alimentação e cervejarias.
Ao todo serão 20 shows covers, multicovers e tributos a bandas nacionais e internacionais. O evento será realizado no estacionamento interno do estádio do Paulista FC de Jundiaí que fica na Praça Salim Gebran s/nº - Jardim Pacaembu.
Confira a programação:
13/02 - Sexta-Feira
19h30 - Tributo ANOS 80 (Banda Midnight Rockers)
21h - Quenn Cover (Banda Her Majesty)
14/02 - Sábado
14h30 - Charlie Brown / CPM 22
16h - Raimundos / Mamonas - Banda Nacional Cover
17h30 - Slipknot Cover - Banda Vendetta
20h - Korn Cover - Banda Nu Metal Cover
21h - System of a Down - Banda Shop Suit
15/02 - Domingo
14h - Agnus Rock (Classic / Hard Rock)
16h - Hollyband (Classic / Hard Rock)
18h30 - Aerosmith Cover (Banda Crazy)
20h - Gun’s'Roses Cover (Banda Nightrain)
16/02 - Segunda-Feira
14h30 - Foo Fighters/Nirvana
16h - Red Hot Chili Peppers- Banda Internacional Cover
17h30 - Anos 90 + Especial Alice in Chains - Banda Meraki
19h30 - Rammstein Cover - Banda Industriestein
21h - Metallica Cover - Banda Kind Of Monster
17/02 - Terça-Feira
14h - Iron Maiden Cover (Banda Ed Force One)
16h30 - Banda Aranhas Amplificadas - Rock Nacional
19h - Banda Reprise Inédita