A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, abre entre os dias 26 e 30 de janeiro as inscrições para comerciantes interessados em atuar no comércio eventual durante os blocos de Carnaval de Rua 2026. O cadastro será realizado exclusivamente de forma on-line, por meio do formulário disponível no link: https://bit.ly/eventualCarna2026, até às 23h59 do último dia.

Neste ano, o comércio eventual estará autorizado em oito blocos carnavalescos, que acontecem entre os dias 8 e 16 de fevereiro, em diferentes regiões da cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 65 vagas, distribuídas entre os contemplados conforme o número permitido para cada bloco

Poderão se inscrever interessados maiores de 18 anos, mediante apresentação de documentos como RG, CPF ou MEI (com atividade compatível), comprovante de residência, atestado de saúde ocupacional para manuseio de alimentos, além de outros itens previstos no edital.