A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para a primeira turma de 2026 do Exporta SP até 13 de fevereiro. O programa de capacitação em exportações é totalmente on-line e gratuito e é voltado a micro, pequenas e médias empresas, startups e produtores rurais de todas as regiões paulistas que desejam se preparar para acessar e atuar no mercado internacional com planejamento e competitividade.

Com duas turmas por ano, o Exporta SP permite que empreendedores participem sem a necessidade de deslocamento, conciliando a capacitação com a rotina do negócio. Ao longo de três meses, os participantes têm acesso a uma jornada estruturada de aprendizado e orientação prática para a internacionalização.

Durante o programa, são realizados dois encontros semanais com especialistas, que abordam os principais desafios enfrentados por quem deseja exportar. Entre os temas trabalhados estão inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, elaboração de plano de negócios, marketing e vendas, além de outros conteúdos estratégicos para a inserção no comércio exterior.