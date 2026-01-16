A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para a primeira turma de 2026 do Exporta SP até 13 de fevereiro. O programa de capacitação em exportações é totalmente on-line e gratuito e é voltado a micro, pequenas e médias empresas, startups e produtores rurais de todas as regiões paulistas que desejam se preparar para acessar e atuar no mercado internacional com planejamento e competitividade.
Com duas turmas por ano, o Exporta SP permite que empreendedores participem sem a necessidade de deslocamento, conciliando a capacitação com a rotina do negócio. Ao longo de três meses, os participantes têm acesso a uma jornada estruturada de aprendizado e orientação prática para a internacionalização.
Durante o programa, são realizados dois encontros semanais com especialistas, que abordam os principais desafios enfrentados por quem deseja exportar. Entre os temas trabalhados estão inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, elaboração de plano de negócios, marketing e vendas, além de outros conteúdos estratégicos para a inserção no comércio exterior.
LEIA MAIS:
- Desenvolve+ impulsiona inovação, negócios, investimento e emprego
- Com mais de 130 empreendedores, evento se consolida em Jundiaí
Além das aulas e workshops, cada empresa participante recebe até quatro mentorias individuais, nas quais pode discutir necessidades específicas do seu negócio, receber orientações personalizadas e desenvolver estratégias concretas de exportação. Os empreendedores também contam com uma plataforma online de conteúdos exclusivos, que reúne materiais técnicos, estudos de mercado e ferramentas práticas, além de atividades de networking que ampliam o relacionamento entre empresas e potenciais parceiros.
“Os resultados do Exporta SP comprovam a efetividade do programa. Desde 2019, já capacitamos 1.574 empresas, de mais de 200 municípios e 16 regiões administrativas do Estado de São Paulo, e um dado que nos orgulha é que 25% das empresas participantes iniciaram ou ampliaram suas exportações durante a capacitação. Esses números demonstram a capacidade do Exporta SP de transformar intenção em resultado concreto, ampliando mercados, gerando negócios e fortalecendo a presença das empresas paulistas no comércio internacional”, afirma Julia Saluh, diretora de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP.
Em 2025, foram 297 empresas formadas, de 132 municípios, totalizando 168 horas de aulas, workshops e mentorias.
Serviço – Exporta SP
Inscrições abertas
Prazo: até 13 de fevereiro
Formato: online e gratuito
Público-alvo: micro, pequenas e médias empresas, startups e produtores rurais do Estado de São Paulo
Informações e processo seletivo: investsp.org.br/exportasp