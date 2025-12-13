Com a presença de mais de 130 empresários, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo +Negócios, realizou o evento Conecta Networking – A Grande Rodada, que reuniu empreendedores, profissionais liberais e representantes de diferentes setores com o objetivo de fomentar oportunidades de negócios, fortalecer relações comerciais e ampliar a competitividade do ecossistema empresarial local.

A iniciativa contou com apoio do Sebrae, parceiro estratégico na construção da programação técnica e metodológica. A ação faz parte da programação especial de entregas e ações de aniversário de 369 anos de Jundiaí.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento do setor. “O evento reforça a missão de criar pontes entre empreendedores e oportunidades. Quando reunimos conhecimento, estratégia e pessoas dispostas a crescer, abrimos espaço para que novos negócios floresçam. Esse é o papel do poder público: apoiar, impulsionar e preparar as empresas para avançarem com segurança e competitividade”.