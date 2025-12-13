Com a presença de mais de 130 empresários, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo +Negócios, realizou o evento Conecta Networking – A Grande Rodada, que reuniu empreendedores, profissionais liberais e representantes de diferentes setores com o objetivo de fomentar oportunidades de negócios, fortalecer relações comerciais e ampliar a competitividade do ecossistema empresarial local.
A iniciativa contou com apoio do Sebrae, parceiro estratégico na construção da programação técnica e metodológica. A ação faz parte da programação especial de entregas e ações de aniversário de 369 anos de Jundiaí.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento do setor. “O evento reforça a missão de criar pontes entre empreendedores e oportunidades. Quando reunimos conhecimento, estratégia e pessoas dispostas a crescer, abrimos espaço para que novos negócios floresçam. Esse é o papel do poder público: apoiar, impulsionar e preparar as empresas para avançarem com segurança e competitividade”.
Pela manhã, o destaque foi a Rodada de Negócios com a metodologia Sebrae, um formato dinâmico que estimula conexões rápidas, objetivas e altamente assertivas entre empresas. Cada participante pôde apresentar seus serviços, buscar parcerias e identificar novas possibilidades de atuação de forma estruturada, eficiente e orientada por especialistas. A metodologia permitiu que negócios potenciais surgissem já nos primeiros minutos, promovendo um ambiente favorável ao crescimento e à colaboração.
No período da tarde, os participantes acompanharam a palestra Projeto SOMA – Somando experiências e fazendo negócios, que apresentou estratégias colaborativas para impulsionar resultados, ampliar parcerias e fortalecer redes de apoio entre empreendedores e o Sebrae.
Fábio Augusto, gerente regional do Sebrae-SP em Jundiaí, também reforçou a importância da iniciativa. “Eventos como o Conecta Networking mostram na prática como o empreendedorismo cresce quando há colaboração, troca de conhecimento e orientação qualificada. O Sebrae trabalha para fortalecer o dia a dia de trabalho de cada empresário, e encontros como este aceleram conexões, ampliam mercados e ajudam a transformar boas ideias em oportunidades concretas”.
Além disso, o evento contou com uma palestra sobre Compras Públicas, mostrando de forma prática como as empresas podem se tornar fornecedoras do poder público. O conteúdo abordou requisitos legais, benefícios, etapas do processo e os caminhos para ampliar a atuação empresarial por meio desse mercado, que ainda é pouco explorado por pequenos negócios, mas representa uma oportunidade consistente de crescimento.
A secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico e responsável pelo eixo +Negócios, Bruna Lazarini, ressaltou o impacto direto do evento. “O Conecta Networking é mais do que uma agenda de atividades; é um movimento de fortalecimento do empreendedor. Nossa prioridade é criar ambientes onde ideias sejam compartilhadas, conexões aconteçam e os negócios ganhem tração. Cada encontro como este contribui para uma cidade mais preparada, inovadora e com empresários cada vez mais capacitados.”
Marlys Parra, artista profissional com mais de 20 anos de experiência em decoração com balões, celebrou a oportunidade de networking e a atuação do município. “Foi um excelente evento, que contribuiu significativamente para que eu apresentasse meu negócio a novos empreendedores, não apenas de Jundiaí, mas também de toda a região”, concluiu.